Un nuevo movimiento sísmico fue registrado durante la noche de este viernes 28 de agosto en el departamento de Chocó, de acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Sismo en Los Santos, Santander: Servicio Geológico descarta vínculos con el reciente terremoto en Chocó)

El temblor ocurrió a las 11:30 p. m., tuvo una magnitud de 3,6 y se presentó a una profundidad de 44 kilómetros. El municipio de Istmina fue identificado como la zona de referencia del sismo.

¿Dónde se sintió el temblor en la noche de este viernes 28 de agosto de 2026?

Los primeros reportes ciudadanos indican que el movimiento fue percibido con mayor presencia en Cali y otros puntos del Valle del Cauca. Usuarios señalaron que la sacudida fue breve, aunque en algunos sectores se sintió con claridad.

También hubo reportes desde Armenia, Mosquera, Medellín y Bogotá, donde ciudadanos describieron el sismo como leve y de pocos segundos de duración. “Se sintió en la cumbre valle, corto, pero da susto”, escribió una usuaria en la publicación de X del SGC.

En Cali, algunos habitantes mencionaron vibraciones y hasta el sonido de ventanas, mientras que en El Cairo, Valle del Cauca, un usuario aseguró que el movimiento se sintió con mayor fuerza.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

El SGC dispone de la plataforma Sismo Sentido, mediante la cual las personas pueden informar si percibieron un movimiento desde el lugar donde se encontraban.

Estos reportes ayudan a las autoridades y especialistas a conocer cómo fue percibido el sismo por la población y en qué zonas pudo sentirse con mayor intensidad.

Quienes hayan sentido este temblor pueden ingresar a la plataforma Sismo Sentido y completar el reporte correspondiente.

Por el momento, el boletín corresponde a la actualización del evento registrado a las 11:30 p. m. y tiene como principales datos una magnitud de 3,6 y una profundidad de 44 kilómetros, con referencia en Istmina, Chocó.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.