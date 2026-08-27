Por: Noticiero 90 minutos

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Un nuevo temblor en Colombia despertó inquietud entre los ciudadanos, especialmente por la cercanía temporal con el reciente terremoto en Chocó. La duda principal radicaba en si ambos eventos estaban relacionados, considerando que ocurrieron con pocos días de diferencia. Sin embargo, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se trata de movimientos sísmicos independientes y no existe una conexión directa entre ellos. Aclararon que el sismo registrado en Los Santos, Santander, no corresponde a una réplica del terremoto de Chocó, ni fue provocado por aquel evento.

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El temblor de Los Santos tuvo su epicentro en una región conocida por concentrar frecuentes movimientos sísmicos. Esta zona, denominada el nido sísmico de Bucaramanga, es reconocida por la constante actividad telúrica. Es decir, que se presenten reportes reiterados de sismos allí no es una novedad, pues los habitantes del sector experimentan temblores con más regularidad que en otras partes del país. De hecho, el SGC insiste en que la frecuencia de sismos en la zona no permite anticipar cuándo podría ocurrir un terremoto de mayor magnitud, ya que, según la entidad, los sismos no se pueden predecir.

Por otro lado, el desastre en Chocó obedeció a otro proceso geológico completamente diferente. Allí, el movimiento sísmico estuvo vinculado a un fenómeno de subducción, que es cuando una placa tectónica se desliza debajo de otra, generando una enorme presión y acumulando energía que se libera abruptamente en forma de terremotos. En contraste, Los Santos responde a dinámicas propias de su geología local, sin conexión con lo ocurrido en el occidente colombiano.

El SGC explica que para considerar que un movimiento es réplica de un terremoto principal, debe existir una relación directa tanto con la magnitud como con la zona de ruptura del evento original. En el caso de Los Santos, no se cumplen estos requisitos, por lo que fue descartada cualquier posibilidad de vínculo con el terremoto de Chocó.

En síntesis, aunque la coincidencia entre los sismos genera preocupación y especulaciones entre la población, los organismos expertos aseguran que responden a características y regiones distintas. Cada fenómeno es evaluado por separado para entender sus particularidades y prevenir desinformación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el sismo de Los Santos no es una réplica del terremoto de Chocó?

El Servicio Geológico Colombiano señala que para considerar un sismo como réplica debe originarse en la misma zona de ruptura del evento principal y estar vinculado a esa secuencia. El temblor de Los Santos tuvo un epicentro y un origen distintos, por lo que no se relaciona con el terremoto de Chocó ni corresponde a una réplica.

¿Se pueden predecir los sismos en zonas de alta actividad como Los Santos, Santander?

Según el Servicio Geológico Colombiano, no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo, incluso en regiones con frecuente actividad como Los Santos. Las autoridades solo pueden monitorear y analizar los eventos después de sucedidos para identificar patrones y brindar información oportuna.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.