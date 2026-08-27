Un nuevo temblor en Chocó fue reportado este jueves 27 de agosto de 2026, de acuerdo con el boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Hasta el momento no se reportan afectaciones por el sismo.

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El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.4 y se registró a las 8:59 de la noche, hora local, con una profundidad de 36 kilómetros. El epicentro fue localizado en el municipio de Medio San Juan, en la zona de Andagoya, Chocó.

La información corresponde al boletín actualizado emitido por el Servicio Geológico Colombiano para este evento sísmico registrado en territorio chocoano.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Las personas que hayan sentido el movimiento pueden ingresar a la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano y diligenciar el formulario con sus observaciones. Esta información permite al SGC conocer cómo fue percibido el sismo en diferentes zonas del país.

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El reporte ciudadano tiene fines de investigación y contribuye a evaluar la intensidad del movimiento en distintos lugares. En caso de daños o emergencias, estos deben ser informados a las autoridades correspondientes.

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