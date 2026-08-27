Después del terremoto del 10 de agosto de 2026, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de Santiago de Cali puso en marcha un protocolo para evaluar viviendas y comercios afectados.

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Como parte de ese proceso, los ciudadanos pueden encontrar stickers de diferentes colores en las fachadas de los inmuebles inspeccionados.

Las etiquetas permiten identificar rápidamente la condición establecida después de la evaluación visual y buscan evitar que las personas regresen o ingresen a estructuras que presentan algún nivel de riesgo.

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Pero verde, amarillo y rojo no significan lo mismo. Cada color establece una condición diferente para el inmueble.

¿Te instalaron un sticker en tu propiedad después de la visita de nuestros equipos?🤔 Te contamos qué significa, qué debes hacer según el color y qué sucede después de la evaluación.#CaliSomosTodos pic.twitter.com/EutZfvh7oK — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) August 27, 2026

¿Qué significa cada color?

La clasificación funciona mediante un sistema de semaforización que permite identificar las condiciones encontradas durante la inspección inicial.

Verde — habitable / inspeccionada: indica que durante la revisión no se encontraron fallas estructurales evidentes. El inmueble puede ser ocupado, aunque se recomienda vigilar la aparición de nuevas grietas.

indica que durante la revisión no se encontraron fallas estructurales evidentes. El inmueble puede ser ocupado, aunque se recomienda vigilar la aparición de nuevas grietas. Amarillo — uso restringido: significa que fueron identificados daños moderados o riesgos en determinadas zonas. La ocupación total queda limitada mientras se adelantan reparaciones o estudios más detallados.

significa que fueron identificados daños moderados o riesgos en determinadas zonas. La ocupación total queda limitada mientras se adelantan reparaciones o estudios más detallados. Rojo — inseguro / evacuación: corresponde a inmuebles con daños estructurales severos o riesgo inminente de colapso. En estos casos, está prohibido ingresar o permanecer en la estructura.

La clasificación, por tanto, no es simplemente una señal informativa: determina las condiciones de uso del inmueble después de la inspección.

¿Qué deben hacer los propietarios si el sticker es amarillo o rojo?

En los casos clasificados como amarillo o rojo, la responsabilidad no termina con la visita de los equipos de Gestión del Riesgo.

Según el protocolo explicado por la Alcaldía, la entidad determina la condición de riesgo a partir de la inspección, pero corresponde al propietario o a la administración de la copropiedad contratar un ingeniero estructural independiente.

Este profesional debe establecer el plan necesario para el reforzamiento o reparación de la estructura. Una vez se haya corregido la falla o se cuente con el peritaje técnico correspondiente, comienza otro paso del procedimiento.

¿Cómo se solicita una nueva inspección?

La documentación relacionada con las reparaciones o con el estudio estructural debe enviarse al correo habilitado por la Alcaldía:

estructurales.sismo@cali.gov.co

A partir de esa documentación se puede programar la reinspección oficial del inmueble. El objetivo es que la condición de la estructura vuelva a ser evaluada después de las intervenciones correspondientes.

No se deben retirar los stickers

La Secretaría de Gestión del Riesgo también advierte sobre la importancia de conservar las etiquetas instaladas en las fachadas. De acuerdo con el protocolo, retirar o romper los stickers constituye una falta grave, debido a que cumplen una función de alerta pública.

La señal permite advertir a inquilinos, compradores y transeúntes sobre la condición establecida para el inmueble y evitar que alguien ingrese a un espacio que pueda representar un riesgo.

Por eso, después del terremoto del 10 de agosto, el sticker ubicado en una vivienda o establecimiento no debe verse simplemente como una marca en la fachada: es parte del procedimiento oficial de evaluación estructural y seguridad implementado en Cali.

Un siguiente enfoque útil sería explicar qué hacer exactamente después de recibir cada color, en formato de pasos, para una nota más práctica y de servicio.

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