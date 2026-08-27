El expresidente Álvaro Uribe abrió nuevamente la discusión sobre el futuro del sistema pensional colombiano y planteó una modificación de fondo: eliminar Colpensiones como entidad para las nuevas afiliaciones y trasladar el protagonismo hacia los fondos privados.

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La propuesta fue presentada luego de que la Corte Constitucional avalara la estructura principal de la reforma pensional, aunque devolvió cerca de una decena de artículos al Congreso para que sean corregidos mediante el procedimiento correspondiente.

En medio de ese escenario, el exmandatario cuestionó el funcionamiento de Colpensiones y sostuvo que la entidad estatal no debería continuar como una alternativa abierta para nuevos trabajadores. “Colpensiones no se necesita, es ineficiencia, derroche y clientelismo”, afirmó Uribe al exponer su posición.

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Su planteamiento no implica, según explicó, retirar de manera inmediata a quienes actualmente hacen parte del régimen público. La idea consiste en mantener a los afiliados actuales de Colpensiones, pero cerrar la puerta a nuevas vinculaciones y a futuros traslados desde los fondos privados.

Uribe considera que el sistema debería concentrarse en los fondos privados, acompañados por mecanismos estatales destinados a garantizar una pensión mínima y atender a quienes no cuentan con los recursos suficientes para acceder a una mesada.

Dentro de ese esquema también contempla que una cuenta administrada por el Ministerio de Hacienda pueda cubrir obligaciones relacionadas con pensiones de invalidez y sobrevivencia. A su juicio, los fondos privados tendrían capacidad para administrar las cotizaciones y efectuar los pagos bajo las condiciones establecidas por la ley.

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Otro de los puntos centrales de su propuesta está relacionado con el porcentaje de los recursos pensionales que manejan las administradoras privadas. El expresidente considera necesario impulsar una nueva reforma para ampliar esa participación y establecer un sistema con mayor peso del ahorro individual.

Uribe también lanzó críticas contra la reforma pensional aprobada por el Congreso y avalada parcialmente por la Corte Constitucional. Según su interpretación, el nuevo esquema reduce el ahorro de los colombianos y podría aumentar las presiones fiscales del Estado en los próximos años.

Por esa razón, propone modificar nuevamente las reglas del sistema. Su fórmula contempla un régimen más unificado, una mayor participación de los fondos privados y la eliminación de subsidios que considera inequitativos. Al mismo tiempo, plantea fortalecer los programas destinados a los adultos mayores en situación de pobreza y a quienes llegan a la edad de retiro sin suficientes semanas o recursos para pensionarse.

La discusión ocurre mientras distintos sectores políticos preparan nuevas iniciativas en el Congreso. Incluso el Centro Democrático, partido liderado por Uribe, ha anunciado su intención de presentar una “contrarreforma pensional” para modificar aspectos de la norma vigente.

Entre los asuntos que podrían entrar en esa discusión está el pilar semicontributivo, uno de los componentes incorporados por la reforma pensional. La propuesta de Uribe se suma así al debate sobre cuál debe ser el papel del Estado, cuánto deben administrar los fondos privados y cómo garantizar ingresos para los adultos mayores que no logran acceder a una pensión.

Por ahora, sus planteamientos corresponden a una propuesta política que tendría que pasar por el Congreso si se convierten en un proyecto de reforma. El debate podría tomar mayor fuerza a medida que avance la implementación de los cambios introducidos por la reforma pensional y se conozcan las modificaciones que deberán tramitar los legisladores.

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