Colpensiones deberá ajustar su presupuesto de 2026 tras el avance de la reforma pensional en la Corte Constitucional.

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Aunque el alto tribunal declaró exequible la mayor parte de la Ley 2381 de 2024, nueve apartados fueron devueltos al Congreso para que se subsanen los vicios de procedimiento. Posteriormente, la Corte deberá revisar nuevamente esas disposiciones.

El presupuesto de Colpensiones fue elaborado bajo las reglas actuales, debido a la suspensión de la entrada en vigencia de la reforma.

Por eso, la entidad estableció que, una vez exista certeza sobre la aplicación de la nueva ley, deberá realizar las modificaciones presupuestales necesarias.

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Para 2026, los fondos administrados por Colpensiones contemplan ingresos por $75,67 billones y gastos por $75,57 billones.

De los ingresos, $33,78 billones provienen de aportes de la Nación para cubrir el faltante del Régimen de Prima Media, mientras que $23,49 billones corresponden a cotizaciones y $14,94 billones a traslados de afiliados.

En materia de gastos, $72,79 billones están destinados al pago de pensiones y jubilaciones, equivalente al 96,4% del total.

Colpensiones proyecta cerrar el año con 1,9 millones de pensionados y tres millones de afiliados cotizantes. También prevé cerca de 95.047 traslados de régimen durante 2026.

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