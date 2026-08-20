Por: VALORA ANALITIK

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Los pensionados en Colombia, por Colpensiones, pueden tener una serie de beneficios y reconocimientos extra de mesadas, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos.

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De acuerdo con la normativa vigente, un trabajador que cotiza en Colpensiones debe haber cumplido, además de la edad de retiro, las 1.300 semanas.

Recuerda la ley que el trámite para reconocer la mesada de estos pensionados en Colombia depende de que, por motivación propia y de la empresa, se entreguen los documentos al fondo público para que se emita la resolución.

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Según la misma norma, el plazo máximo para que Colpensiones emita esa resolución es de cuatro meses, tiempo en el que el trabajador deberá seguir llevando a cabo sus funciones contractuales.

Pago extra de mesadas a pensionados en Colombia: así se reciben

Un ejemplo sería que un prepensionado cuyo trámite para jubilarse arrancó en enero, pero con resolución aprobada en abril, para esa primera mesada va a recibir el acumulado desde enero.

La ley también obliga a que el trabajador, por mantener el contrato vigente, reciba su salario, con las respectivas prestaciones y, en algunos casos, bonificaciones.

Los pensionados en Colombia deben tener muy en cuenta que, en el marco de la entrega de documentos para la emisión de la resolución, deben llevar los certificados para que la cuenta bancaria quede debidamente registrada.

Aunque recuerda la misma Colpensiones que, en cualquier caso, se pueden hacer las actualizaciones y correcciones de los registros bancarios para que las mesadas sean entregadas sin contratiempos.

(Lea también: Con al menos una de estas faltas una persona puede perder la pensión en Colombia)

Finalmente, los prepensionados en Colombia cuentan con estabilidad reforzada, pero si se les comprueba falta grave o incumplimiento del contrato, incluso estando a tres años o menos de jubilarse, pueden ser despedidos.

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