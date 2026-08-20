Oscar Muñiz González, Head of Financial Crime Prevention de BBVA, destacó en diálogo con Pulzo que la principal herramienta para prevenir fraudes y estafas digitales es la paciencia.

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Explica que los delincuentes suelen generar miedo y urgencia para conseguir que las personas actúen sin verificar la información.

Por eso, recomienda desconfiar de llamadas, mensajes de WhatsApp, correos o enlaces que presionen al usuario para realizar una acción inmediata, especialmente cuando advierten sobre supuestos riesgos para la cuenta.

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El experto señala que, ante cualquier comunicación que parezca provenir del banco, el cliente debe detenerse y realizar una segunda validación.

En lugar de responder directamente al mensaje o continuar una llamada sospechosa, aconseja colgar y comunicarse por iniciativa propia con el banco a través de sus canales oficiales para confirmar si la solicitud es legítima.

Muñiz insiste en que ningún procedimiento realmente importante debería obligar al cliente a actuar de inmediato.

Tomarse un minuto antes de hacer clic, entregar información o realizar una operación puede marcar la diferencia frente a una estafa.

Su mensaje central para fortalecer la ciberseguridad es claro: detener las urgencias, mantener la calma y verificar. Según explica, el miedo hace que las personas sean más manipulables, mientras que la paciencia permite detectar señales de alerta y evitar caer en fraudes.

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