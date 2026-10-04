Por: EL PILON SA

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La crisis energética que enfrenta el departamento del Cesar llevó a una propuesta inédita: aprovechar el carbón remanente dejado por la multinacional Prodeco para instalar una termoeléctrica en la región. Esta iniciativa fue planteada por los mandatarios del Cesar al presidente Abelardo de la Espriella en una reunión celebrada en la sede alterna de la Presidencia de la República en Barranquilla, según relató el alcalde de Codazzi, Hernán Baquero.

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El plan consiste en utilizar el mineral de alta calidad que Prodeco, filial del grupo Glencore, no explotó tras su retirada en 2021. La salida de esta compañía respondió a motivos de inviabilidad económica y dejó bajo tierra millones de toneladas de carbón, recursos ahora bloqueados por restricciones administrativas que impiden su exportación. Frente a este panorama, los alcaldes propusieron que el Estado nacional asuma el control del mineral, construya una termoeléctrica en el Cesar y produzca energía más económica, un tema urgente dada la actual crisis energética del departamento. Esta crisis se agravó tras la separación del mercado por parte del Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM), como resultado de cuantiosas pérdidas financieras.

La importancia de esta propuesta se acentúa por la actual coyuntura climática y energética. Colombia depende mayoritariamente de la generación hidroeléctrica. Sin embargo, el fenómeno climático conocido como El Niño ha reducido notablemente los niveles de agua en los embalses. Ante la menor oferta de energía hidroeléctrica, el país activa el respaldo brindado por las termoeléctricas, que funcionan al quemar carbón o gas para mover turbinas y así producir electricidad. Según relató el presidente en la cumbre con alcaldes y gobernadores, este año la demanda eléctrica creció más de siete por ciento, presionando un sistema ya debilitado por la sequía.

El riesgo de un apagón masivo y su posible impacto social llevó al Gobierno a considerar la crisis energética como un asunto de seguridad nacional. Entre las decisiones adoptadas, se acordó que los proyectos sostenidos por regalías o incentivos deberán incluir paneles solares obligatorios para evitar desfalcos en el presupuesto de educación e infraestructura pública, ya que muchos municipios han debido sacrificar otros gastos básicos para pagar el consumo eléctrico.

Mientras se analiza la viabilidad del proyecto termoeléctrico, los alcaldes tienen el encargo de combatir el hurto de energía, especialmente en asentamientos irregulares, donde la defraudación causa la pérdida de casi un treinta por ciento del recaudo. Además, deberán adelantar campañas de prevención, intervenir barrios subnormales y regular el uso de medidores comunitarios, estrategias que buscan evitar un colapso total del sistema eléctrico del Cesar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el carbón de Prodeco no puede exportarse actualmente?

De acuerdo con declaraciones del alcalde de Codazzi, Hernán Baquero, el carbón de alta calidad dejado por Prodeco tras su retiro en 2021 no puede exportarse debido a actuales restricciones administrativas. Este bloqueo dificulta aprovechar el mineral en mercados internacionales, lo que abre la alternativa de emplearlo internamente para fortalecer el sistema eléctrico del Cesar mediante una nueva termoeléctrica.

¿Cómo funciona una termoeléctrica y por qué es clave en la crisis energética del Cesar?

La termoeléctrica, según se explicó en la reunión entre alcaldes y el presidente, genera electricidad quemando combustibles como carbón o gas, los cuales calientan agua y crean vapor para mover turbinas de gran tamaño. Este mecanismo resulta esencial en el Cesar y a nivel nacional cuando el fenómeno de El Niño reduce la generación hidroeléctrica tradicional, proporcionando una fuente alterna para evitar apagones en medio de la crisis.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.