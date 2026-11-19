Por: El Espectador

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La Sociedad de Activos Especiales (SAE), encargada de gestionar los bienes que han sido decomisados al crimen organizado, anunció un importante descuento de hasta el 40 % en ciertos inmuebles que tiene en venta actualmente en el país. Esta decisión cubre diferentes tipos de propiedades, como garajes, apartamentos, casas, bodegas y edificaciones comerciales, las cuales están ubicadas en distintas regiones. De acuerdo con lo confirmado por fuentes de la SAE citadas por El Espectador, el porcentaje de descuento no es uniforme para todos los bienes, ya que se determina según factores como el tiempo que lleva expuesto a la venta cada inmueble, las condiciones físicas del mismo y sus antecedentes en procesos de comercialización anteriores.

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En este momento, 43 inmuebles están siendo subastados por la SAE. La entidad también advirtió que este listado podría ampliarse próximamente, ya que se encuentran evaluando otros bienes que podrían incluirse en la comercialización. Entre las propiedades disponibles, hay garajes desde 23 millones de pesos colombianos (COP), apartamentos a partir de 262 millones y casas cuyo precio comienza en 605 millones de COP, además de propiedades más costosas diseñadas para inversionistas y proyectos empresariales. Así lo aseguró la SAE, recogiendo información citada por El Espectador.

La estrategia de descuentos anunciada por la SAE se mantendrá vigente durante todo lo que resta de 2026. De acuerdo con la entidad, este es un momento oportuno para invertir antes de que se actualicen los avalúos catastrales en 2027, proceso que podría modificar el valor de comercialización de estos inmuebles. Los interesados pueden consultar la información disponible sobre los bienes, así como los cronogramas de subastas, a través de los canales institucionales de la SAE.

Por otro lado, Emil Catalina Vilardy Agudelo, gerente general de Activos por Colombia, expresó que buscan aumentar el conocimiento de las oportunidades que ofrece el mercado inmobiliario, facilitando el acceso para que más personas puedan invertir, adquirir o arrendar una propiedad. En la misma línea, Blanca Barragán, gerente de Comercialización de Activos de la SAE, indicó que el objetivo es ampliar la participación de ciudadanos, empresas e inversionistas y fomentar el aprovechamiento económico de estos bienes, promoviendo su venta mediante subastas o canales similares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan las subastas de la SAE para comprar inmuebles decomisados?

La SAE organiza subastas abiertas en las que los ciudadanos, empresas e inversionistas pueden acceder a la información sobre los inmuebles disponibles, sus características y los cronogramas de ventas. Este proceso de adjudicación permite ofertar por garajes, apartamentos, casas y otros bienes con descuentos de hasta el 40 %, según las condiciones de cada propiedad y el tiempo que ha estado en el mercado, de acuerdo con información de El Espectador.

¿Cómo afectan los avalúos catastrales al valor de los inmuebles administrados por la SAE?

La SAE advirtió que la actualización de los avalúos catastrales prevista para 2027 podría modificar los valores actuales de comercialización de los inmuebles en venta. Por eso, la estrategia de descuentos estará disponible hasta 2026, ofreciendo una oportunidad antes de que posibles ajustes en los avalúos afecten los precios de estas propiedades, según datos citados por El Espectador.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.