Por: El Espectador

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El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció, en conjunto con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) de España, la apertura de una nueva convocatoria de becas orientada a quienes buscan cursar una maestría virtual. Según información oficial del Icetex, la convocatoria permanecerá abierta hasta el 16 de diciembre de 2026, ofreciendo un total de 50 cupos. Cada una de estas becas cubrirá el 45 % del costo de la matrícula en los programas señalados por la institución educativa.

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La duración de los másteres varía entre cuatro y seis semestres, dependiendo del número de créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) requeridos: para los programas de 60 ECTS, se establece cuatro semestres y, en los de 90 ECTS, el periodo podría extenderse hasta seis semestres. Todos los cursos serán impartidos en modalidad virtual, lo que permite que personas de distintas ubicaciones puedan acceder a la oferta académica desde Colombia u otro país hispanohablante.

De acuerdo con el Icetex, las personas interesadas deben ser mayores de 21 años y menores de 65 años, contar con título universitario de pregrado y haber tenido un promedio mínimo de 3,6 sobre 5,0 en su carrera, sin aproximaciones. Además, se exige acreditar mínimo un año de experiencia profesional, contada a partir de la fecha en que obtuvo el título universitario.

El trámite de inscripción requiere diligenciar el formulario específico en la plataforma de la UOC y aspirar a uno de los programas virtuales disponibles para el segundo semestre del curso académico en referencia a esta convocatoria. Las personas que tengan algún crédito con el Icetex o fondos en administración no deben adeudar cuotas pendientes en el momento del cierre de la convocatoria.

Dentro de los programas académicos ofertados figuran áreas como alimentación saludable y sostenible, análisis económico, ciberseguridad y privacidad, comunicación corporativa, derechos humanos y globalización, ingeniería informática, innovación y transformación digital, marketing digital, relaciones internacionales o salud digital, entre otros. Como lo señala el Icetex, la beca cubre parte de la matrícula entre el segundo semestre académico 2026-2027 y el primer semestre académico 2029-2030, pero no incluye tasas de gestión ni costos asociados a servicios no docentes.

Para postularse, el aspirante debe presentar, entre otros documentos, el formulario de inscripción, documento de identidad, certificado de notas y título universitario, carta de motivación y hoja de vida. Puede hallar más información y requisitos detallados en el sitio web oficial del Icetex.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes pueden postularse a la beca de maestría virtual del Icetex y la Universitat Oberta de Catalunya?

La convocatoria está dirigida a personas entre 21 y 65 años, con título universitario de pregrado, promedio mínimo de 3,6/5,0 y mínimo un año de experiencia profesional posgrado. Es necesario diligenciar el formulario de la UOC y no presentar mora en créditos con el Icetex al momento de cierre de la convocatoria.

¿Qué cubre y qué no cubre la beca del Icetex y la UOC para maestrías virtuales?

La beca otorga el 45 % del valor de la matrícula durante hasta seis semestres, según información del Icetex. Sin embargo, no aplica para tasas de gestión, servicios de apoyo o asignaturas que deban repetirse; además, el beneficiario debe pagar la parte de la matrícula no cubierta y los servicios académicos no docentes, como expedición de títulos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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