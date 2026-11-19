Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un fuerte sismo de magnitud 6,1 se registró el miércoles 18 de noviembre de 2026 en la Dorsal Pacífico-Antártica, una región remota situada en medio del océano. De acuerdo con el informe presentado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el temblor ocurrió a las 2:14 de la tarde, hora colombiana, y tuvo una profundidad de apenas 10 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento superficial.

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Este tipo de movimientos telúricos con baja profundidad suelen generar inquietud debido a que, en otras circunstancias, pueden provocar daños significativos si se presentan cerca de áreas habitadas. Sin embargo, en este caso particular la ubicación fue determinante: el epicentro se localizó lejos de centros poblados y, de acuerdo con la evaluación del USGS, el evento recibió una clasificación verde. Esta categoría se traduce en una expectativa de impacto humanitario muy bajo, lo que significa que no se preveían afectaciones significativas para personas ni infraestructuras.

Respecto a posibles consecuencias adicionales, las autoridades marítimas informaron que el oleaje permaneció dentro de parámetros normales, lo que descartó la presencia de amenaza de tsunami para las costas cercanas. Por lo tanto, pese a la magnitud del sismo, no se reportaron daños materiales ni víctimas, un desenlace que habitualmente no se asocia con temblores de este tipo cuando impactan zonas habitadas.

Por otra parte, la actividad sísmica no se limitó a la zona del Pacífico-Antártico. En Colombia, específicamente en el departamento del Tolima, se registró otro temblor durante la madrugada del jueves 19 de noviembre. El Servicio Geológico Colombiano informó sobre un sismo de magnitud 2,2, localizado en Chaparral, que se produjo a las 12:09 a. m., también con una profundidad superficial. Este evento, aunque mucho menor en comparación con el del océano Pacífico, tuvo su epicentro a 19 kilómetros de San Antonio y Roncesvalles, y a 22 kilómetros de Chaparral, retornando la atención a la actividad sísmica en el departamento. Estos hechos resaltan la importancia de los sistemas de monitoreo y la información oportuna de fuentes oficiales para comprender los riesgos asociados a los movimientos sísmicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿El sismo de la Dorsal Pacífico-Antártica de 2026 provocó daños o riesgo de tsunami?

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el fuerte sismo de magnitud 6,1 no ocasionó daños materiales ni víctimas, ya que ocurrió lejos de zonas habitadas. Además, las autoridades marítimas indicaron que el oleaje fue normal y no existió amenaza de tsunami para las costas cercanas.

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Colombia y cuál fue su magnitud?

La actividad sísmica en Colombia tuvo como epicentro el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima. Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo fue de magnitud 2,2 y ocurrió durante la madrugada del jueves 19 de noviembre, con una profundidad superficial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.