Por: El Espectador

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El Distrito de Bogotá anunció un nuevo alivio dirigido a quienes tienen multas de convivencia en deuda antes del 9 de octubre. Según el Acuerdo 1084 de 2026, los deudores pueden beneficiarse pagando el total de la multa más solo el 40 % de los intereses causados hasta el momento de pago, lo que equivale a un descuento del 60 % en los intereses acumulados. Sin embargo, el alivio no supone la eliminación total de la obligación, ya que el capital de la multa sigue siendo exigible. Entre los comparendos cubiertos están los actos contrarios a la convivencia, como evadir el pasaje en TransMilenio, portar armas cortopunzantes, arrojar escombros en el espacio público o incumplir normas sobre mascotas, según lo establece el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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Para aprovechar este beneficio, la deuda debe estar en mora antes del 9 de octubre y el pago debe realizarse completo y en una sola transacción antes del 21 de diciembre de 2026. El acuerdo deja claro que solo aplica para obligaciones no tributarias que se encontraban vencidas antes de la fecha indicada. Las multas recientes o aquellas que no han entrado en mora no están contempladas dentro de este alivio.

Datos de la Policía de Bogotá señalan que durante 2026 se impusieron 566.716 comparendos por infracciones a la Ley 1801, que agrupa diferentes comportamientos contrarios a la convivencia. Sin embargo, esa cifra representa el total de comparendos del año y no necesariamente coincide con el número de personas que pueden acceder al descuento ni con la cantidad exacta de deudas en mora.

Para verificar si usted tiene multas pendientes y si aplica al descuento, la consulta se debe hacer en la plataforma LICO, administrada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Solo debe ingresar sus datos y seguir los pasos recomendados para confirmar el valor adeudado, los intereses y el monto del descuento antes de proceder al pago. Se recomienda verificar que el descuento esté reflejado antes de finalizar la transacción y evitar intermediarios, ya que el proceso oficial es personal y digital.

Por otra parte, si bien existen alivios para otros tipos de obligaciones, el descuento descrito es exclusivo para multas de convivencia. En el caso de multas de tránsito, los alivios tienen fechas, reglas y condiciones de aplicación diferentes según la información de la Secretaría de Movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al descuento en multas de convivencia en Bogotá?

El ciudadano debe tener una deuda de convivencia que haya entrado en mora antes del 9 de octubre y realizar el pago total de la multa y del 40 % de los intereses generados, concretando el proceso en LICO antes del 21 de diciembre de 2026, según el Acuerdo 1084 de 2026.

¿Cómo consultar y pagar multas pendientes en la plataforma LICO de Bogotá?

Para consultar y pagar su multa debe ingresar a la plataforma LICO de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, digitar su número de documento, revisar saldos y detalle de la multa, confirmar la aplicación del descuento y completar el pago en línea, guardando el comprobante electrónico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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