Por: El Espectador

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La ciudad de Bogotá experimentó en los últimos días una ola de calor poco usual, con temperaturas que sorprendieron incluso a quienes llevan años acostumbrados a su tradicional clima frío. Según datos registrados por la estación Colmac, ubicada en Usaquén, el martes 17 de noviembre el termómetro alcanzó los 25 °C en la mañana, un valor poco común en la capital colombiana y que motivó múltiples comentarios entre los residentes. Sin embargo, de acuerdo con la información recogida, ese no fue el pico más elevado del año: el 30 de septiembre, la estación Nueva Generación, situada en Suba, reportó una temperatura de 26,4 °C, de acuerdo con el seguimiento diario de condiciones meteorológicas.

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A pesar de los episodios de calor, Bogotá no ha dejado de tener el característico comportamiento variable de su clima. Ese mismo martes, en horas de la tarde, varias zonas del norte presentaron lluvias y granizo, lo cual es parte del patrón habitual de una ciudad donde la meteorología puede cambiar de un barrio al siguiente o de una hora a otra. Es precisamente esta dinámica la que las autoridades, como el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), buscan explicar a los habitantes, resaltando que una mañana calurosa puede promover la formación de lluvias en la tarde debido a la presencia de vapor de agua, el ingreso de aire húmedo y otros elementos atmosféricos. Además, factores como los cerros, la vegetación y los vientos propios de Bogotá propician contrastes entre localidades, donde en simultáneo pueden ocurrir sol y lluvia.

El fenómeno de El Niño, una alteración climática global, también influye en el contexto climático de la ciudad. Según alertas emitidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), El Niño podría contribuir a mantener temperaturas más altas y menos precipitaciones en varias regiones del país hasta el primer trimestre de 2027. No obstante, resalta que este patrón general no explica con exactitud las variaciones meteorológicas puntuales de Bogotá.

En cuanto a pronósticos, el Idiger no espera que la ciudad alcance nuevamente los 25 °C en las próximas jornadas. Para el jueves 19 de noviembre, se anticipa un amanecer frío, cercano a los 8 °C, con una mañana seca y probabilidad de lloviznas dispersas en el suroccidente. Se enfatiza que la alta variabilidad climática requiere consultar el Sistema de Alerta de Bogotá y salir preparado para enfrentar cambios abruptos de clima.

¿Por qué Bogotá experimentó un aumento de temperatura y lluvias el mismo día?

Bogotá puede presentar calor en la mañana y lluvias en la tarde por la combinación de vapores de agua, entrada de aire húmedo y condiciones atmosféricas específicas, según explicó el Idiger. Además, sus características geográficas y ambientales permiten que se den diferencias entre localidades, dando como resultado jornadas con sol y precipitaciones casi al mismo tiempo.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta a Bogotá?

El fenómeno de El Niño es una variación climática que, de acuerdo con el Ideam, puede provocar menos lluvias y aumentar las temperaturas en muchas zonas de Colombia, incluidas áreas de Bogotá. Aunque su influencia es significativa a nivel nacional, no determina completamente las condiciones meteorológicas de cada día en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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