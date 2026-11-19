Un nuevo caso de inseguridad se reportó en el norte de Bogotá. Esta vez, un comerciante fue víctima de un robo a mano armada en un establecimiento del sector de Unilago, ubicado en la localidad de Chapinero, donde varios delincuentes lo intimidaron para quitarle sus pertenencias.

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El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles 18 de noviembre, cuando dos hombres armados ingresaron al local y amenazaron al propietario. Según la información conocida, los sujetos le robaron una cadena de oro y otros objetos de valor.

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De acuerdo con el reporte preliminar, los dos hombres llegaron al establecimiento y, mediante amenazas con armas de fuego, despojaron al comerciante de sus pertenencias.

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Después de cometer el atraco, los delincuentes salieron del lugar y escaparon en motocicletas, en las que los esperaban otros sujetos que habrían participado en la huida.

Uno de los elementos que podría ayudar a esclarecer lo ocurrido es el registro de las cámaras de seguridad del establecimiento, que captaron el momento en que los hombres ingresaron y cometieron el robo.

#BOGOTÁ. La tarde de este 18NOV, se reportó un atraco a mano armada en un local del sector de Unilago, en Chapinero. Dos sujetos armados le quitaron una cadena de oro y otras pertenencias al dueño, y huyeron en moto con cómplices que los esperaban. Cáms/seguridad grabaron el hecho. — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 19, 2026

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Las grabaciones podrían convertirse en material clave para identificar a los responsables y reconstruir la manera en que actuaron dentro del establecimiento.

Por ahora, no se conocen detalles sobre la identidad de los involucrados ni sobre posibles capturas relacionadas con este caso. Tampoco se ha establecido el valor total de los elementos hurtados.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los hechos de inseguridad que afectan a comerciantes y trabajadores en sectores concurridos de Bogotá.

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