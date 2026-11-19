En medio de casos de violencia en Bogotá, las autoridades capturaron a un hombre de 41 años señalado de atacar gravemente con fuego a su compañera sentimental luego de mantenerla encerrada contra su voluntad.

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Luego de ser presentado ante un juez de control de garantías, el procesado recibió medida de aseguramiento en centro carcelario luego de imputársele tentativa de feminicidio agravado y secuestro simple, cargos que en video quedó en evidencia se le dieron a conocer.

El procedimiento policial tuvo lugar dentro de una institución hospitalaria capitalina donde el sujeto recibía atención médica tras sufrir lesiones al manipular el combustible utilizado durante el ataque.

“Según la investigación, este hombre había encerrado a la víctima dentro de un local, donde presuntamente le roció una sustancia inflamable y, posteriormente, le prendió fuego”, afirmó la coronel Natalia Borda, jefe de la Policía Comunitaria.

Como consecuencia directa de este ataque doméstico ocurrido en la capital colombiana, la afectada presentó lesiones térmicas críticas que pusieron en grave riesgo su supervivencia inmediata.

“La mujer de 38 años sufrió quemaduras en el 45 por ciento de su cuerpo y permaneció inconsciente durante 6 días”, detalló el informe oficial entregado por la institución policial.

De igual forma, las labores investigativas desarrolladas por los agentes judiciales permitieron documentar un preocupante historial previo de maltratos sistemáticos dentro de la convivencia familiar de la pareja.

“Asimismo, se tiene conocimiento que la víctima había recibido agresiones físicas y amenazas durante la relación sentimental”, precisó Borda, al respecto del informe de las autoridades encargadas de esclarecer los hechos ocurridos en Bogotá.

Respecto al momento exacto de la detención judicial, los uniformados hicieron efectiva la orden en el mismo centro asistencial donde convalecía el presunto responsable del ataque incendiario.

“La captura se realizó en el centro médico donde permanecía el agresor debido a las heridas causadas en el momento de rociar con líquido a su compañera sentimental”, puntualizó el reporte de la oficial.

Actualmente, la sobreviviente avanza favorablemente en su recuperación física bajo estricta vigilancia médica, mientras el capturado permanece recluido en prisión enfrentando las etapas del proceso penal correspondiente.

¿Cuál es la condena por tentativa de feminicidio agravado y secuestro simple?

En Colombia, la legislación penal sanciona con extrema severidad los delitos contra la vida y la libertad individual, especialmente cuando concurren tentativa de feminicidio agravado y secuestro simple.

De acuerdo con el Código Penal colombiano, el feminicidio agravado contempla una pena principal que oscila entre 500 meses (41,6 años) y 600 meses (50 años) de prisión.

Cuando este delito queda en grado de tentativa, la normativa establece que el responsable incurre en una sanción no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo.

En consecuencia, la condena por tentativa de feminicidio agravado parte desde los 250 meses (20,8 años) y puede alcanzar hasta los 450 meses (37,5 años) de cárcel efectiva.

Además, la ley colombiana prohíbe expresamente conceder subrogados penales, prisión domiciliaria o rebajas sustanciales de pena cuando el delito se comete contra mujeres por razones de género.

Por su parte, el delito de secuestro simple conlleva una pena básica que va desde los 192 meses (16 años) hasta los 360 meses (30 años) de prisión.

Asimismo, este delito incluye una multa económica obligatoria situada entre 800 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, incrementándose si la víctima es retenida bajo circunstancias de indefensión.

Cuando un juez dicta condena por ambos delitos simultáneamente, opera la figura jurídica del concurso de conductas punibles establecida en el ordenamiento penal nacional.

Bajo este mecanismo legal, la autoridad judicial toma la pena más grave como base y la aumenta hasta en otro tanto, sin superar el límite máximo de 60 años.

Asimismo, las víctimas de estas agresiones acceden gratuitamente a representación judicial, medidas de protección integral y atención psicosocial prioritaria mediante las rutas institucionales habilitadas en todo el país.

De esta forma, el sistema judicial colombiano busca castigar ejemplarmente la violencia extrema contra las mujeres y garantizar la no repetición de estas conductas delictivas.