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La Universidad ICESI fue el escenario del foro ‘Paremos Ya’, que reúne voces de mujeres representantes de instituciones, organizaciones sociales y universidades para conversar sobre las violencias basadas en género (VBG). El evento, realizado en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se estructuró este año en tres ejes temáticos: la experiencia femenina en universidades, la participación de las mujeres en el ámbito político y el papel de las mujeres durante el terremoto.

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De acuerdo con cifras compartidas en el evento, la violencia de género persiste en Cali. No se trata solo de la violencia física: violencia económica y psicológica afectan a las mujeres en los diferentes espacios de la vida cotidiana. El foro ‘Paremos Ya’ se convierte en una plataforma anual donde el enfoque se ha ampliado para incluir las labores de cuidado y el trabajo doméstico, especialmente en contextos de crisis como el terremoto, donde las mujeres asumieron cargas adicionales en sus hogares y comunidades.

A lo largo de las discusiones, se abordó el proceso de naturalización de la violencia y la importancia de impulsar el conocimiento sobre las políticas, protocolos y leyes que buscan proteger a las víctimas y activar rutas de atención ante las entidades competentes, como señaló Verónica Velázquez, líder senior de género de la Fundación WW Colombia. El foro se centró también en la importancia de la prevención desde el ámbito educativo y político, destacando que muchas personas aún no identifican las situaciones de violencia o su papel como víctimas o agresores. María Fernanda Pinilla Quintero, cofundadora y representante legal de la Fundación Concejala, señaló la relevancia de establecer protocolos y socializar rutas de atención dentro de las universidades, lo que favorece el reconocimiento y la acción efectiva contra las distintas formas de violencia.

En materia política, intervenciones como la de Lina Segura, diputada del Valle del Cauca, evidenciaron la baja representación femenina en asambleas departamentales y la necesidad de que aumenten estos espacios de participación, junto al compromiso institucional para prevenir y rechazar la violencia. Durante el foro, datos del Observatorio para la Equidad de las Mujeres dejaron claro el aumento de casos en Cali y el departamento, visibilizando que el problema es de carácter estructural, como expresó Natalia Escobar Baquero, directora de proyectos del observatorio: la violencia de género no debe reducirse a cifras, sino ser comprendida como un asunto de salud pública que afecta de manera profunda a la sociedad.

Finalmente, el foro hizo un llamado a la reflexión colectiva, no solo para las autoridades, sino también para quienes pueden ser víctimas o conocer a alguien en situación de violencia, invitando a activar rutas de atención y a reconocer la magnitud estructural del problema.

¿Qué son las violencias basadas en género y cómo se identifican en diferentes espacios?

Las violencias basadas en género (VBG) refieren a agresiones dirigidas específicamente contra una persona por su género, y pueden ser físicas, económicas o psicológicas. En el foro ‘Paremos Ya’, según lo discutido por sus voceras, se enfatizó la importancia de reconocer que estas problemáticas pueden estar presentes en cualquier entorno: la universidad, la política, el hogar o situaciones de crisis como un terremoto. Identificarlas requiere conocer las distintas formas de violencia y los síntomas que pueden no ser visibles, así como tener a la mano información sobre protocolos y rutas de atención.

¿Por qué es importante ampliar la representación de mujeres en la política y en las universidades para prevenir la violencia de género?

Durante el foro, intervenientes como Lina Segura y María Fernanda Pinilla Quintero destacaron que la representación femenina en la política y en espacios universitarios es esencial para construir políticas integrales de prevención y atención, además de garantizar que las mujeres puedan incidir en decisiones que les afectan directamente. Su participación contribuye a desnaturalizar las violencias, crear sistemas de prevención y lograr que la problemática sea concebida como estructural, más allá de simples cifras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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