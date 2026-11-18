Por: Noticiero 90 minutos

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A cien días de ocurrido el sismo, la situación de los residentes del edificio Bachué, ubicado en la carrera 39 con calle 5E, se ha tornado insostenible. Tanto propietarios como arrendatarios, desesperados ante la falta de soluciones y respuestas de las autoridades, optaron por ingresar por su cuenta a la edificación para rescatar sus pertenencias. De acuerdo con el testimonio de Juan Carlos Valencia, propietario de uno de los apartamentos, la decisión fue tomada tras agotar los mecanismos formales: "Nos tocó ingresar, digamos que a la fuerza porque no podemos esperar más. Tenemos todas nuestras pertenencias ahí. Estamos pasando muchas necesidades, no hemos sido escuchados por ningún organismo del Estado y ya el tiempo no nos da más".

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En total, fueron 19 los residentes que rompieron las rejas de seguridad del edificio y accedieron a sus viviendas, violando las restricciones impuestas debido al riesgo estructural. La edificación, que pertenece a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ha permanecido cerrada al público porque, según la Unidad de Gestión del Riesgo, aún quedan pendientes tareas como el apuntalamiento de losas y escaleras y el retiro de muros sueltos que constituyen un peligro potencial. Sin embargo, la necesidad inmediata de los afectados se ha impuesto sobre estas advertencias, especialmente porque, tras tres meses, continúan viviendo en condiciones precarias y sin acceso a sus objetos más esenciales.

La situación dentro y fuera del edificio refleja la tensión entre la urgencia de los damnificados y los protocolos de seguridad. Juan David Salcedo, otro propietario afectado, enfatizó las dificultades diarias: "Entre los vecinos nos reunimos, dijimos que no podíamos seguir viviendo en las maneras precarias en que estamos viviendo, sin ropa, sin electrodomésticos, sin muebles, sin enseres. En mi caso tengo tres menores de edad, mi esposa; estamos hacinados totalmente desde hace tres meses". Este panorama se repite entre las familias que se encuentran hacinadas y vulnerables, agravando su desesperación.

A este contexto se suma la preocupación por la seguridad de los bienes materiales. Los residentes temen que la permanencia de sus pertenencias en el interior del Bachué las exponga a saqueos. De acuerdo con su versión, prefieren correr el riesgo físico para retirar sus enseres antes que perderlos definitivamente. La Unidad de Gestión del Riesgo anunció un posible encuentro con los afectados para explicar de nuevo los riesgos que conlleva ingresar a la estructura sin condiciones seguras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué condiciones se encuentra actualmente el edificio Bachué tras el sismo?

Según la Unidad de Gestión del Riesgo, el edificio Bachué todavía presenta riesgos estructurales importantes. La estructura requiere el apuntalamiento de losas y escaleras, así como el retiro de muros sueltos. Por esta razón, el acceso está restringido y únicamente autorizado para personal especializado, pero los residentes ingresaron recientemente sin acompañamiento de las autoridades debido a la urgencia de recuperar sus pertenencias.

¿Por qué los residentes del edificio Bachué decidieron ingresar pese al riesgo?

De acuerdo con los testimonios de los damnificados, la decisión de ingresar se tomó tras varios meses de espera sin recibir soluciones ni atención efectiva de las autoridades. Ellos argumentan que vivían en condiciones precarias, sin acceso a ropa, muebles ni electrodomésticos, y temían perder sus pertenencias por posibles hurtos. Esta situación límite los llevó a romper las protecciones del inmueble para rescatar lo que aún pudieran recuperar.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.