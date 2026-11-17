Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Antonella Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, expresó su apoyo público a Lucía de la Espriella, hija del presidente actual, trazando una línea clara frente a los cuestionamientos personales dirigidos a menores de edad vinculadas a figuras del poder. La conversación se desató luego de que, el 14 de noviembre, durante las Fiestas de Independencia de Cartagena, circulara un video que mostraba a Lucía abordando una embarcación de la Armada Nacional acompañada de amigas. La difusión de estas imágenes desató críticas y preguntas sobre el uso de un recurso oficial para el traslado de la hija del presidente en el marco del Festival Náutico de Cartagena.

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La controversia fue amplificada en redes sociales cuando la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, compartió el video y cuestionó abiertamente la razón de ese desplazamiento en una nave estatal. Pronto, la representante Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, informó que presentaría un derecho de petición, documento legal en Colombia para solicitar información a entidades estatales, con el fin de obtener detalles sobre el posible uso privativo de bienes públicos. El senador Alejandro Ocampo también instó a la Procuraduría a investigar el caso para esclarecer si hubo irregularidades durante el evento.

Como respuesta, el vocero presidencial, Miller Soto, explicó que el uso de la embarcación de la Armada obedeció a motivos de seguridad durante el trayecto marítimo de Lucía. Subrayó que la hija del mandatario utilizó la nave para trasladarse hasta un bote privado, regresando luego de la misma forma, y negó que haya paseado de manera recreativa a bordo de un vehículo oficial.

En este contexto, Antonella Petro intervino públicamente con un mensaje firme. Aunque admitió que los ciudadanos tienen derecho a pedir explicaciones sobre las acciones del Gobierno, insistió en que los cuestionamientos deben concentrarse en los responsables de las decisiones y no en los hijos menores de edad. Antonella evocó su experiencia personal como hija de un expresidente, recordando las veces en que fue blanco de críticas durante el mandato de Gustavo Petro y enfatizó que tampoco fue correcto entonces exponerla a la opinión pública. Finalmente, hizo un llamado a la oposición a no sobrepasar límites en el debate y a separar las disputas políticas de la vida personal de los hijos de mandatarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue criticada Lucía de la Espriella por usar una embarcación de la Armada Nacional?

Lucía de la Espriella fue objeto de críticas tras difundirse un video en el que aparecía en una embarcación de la Armada Nacional durante el Festival Náutico de Cartagena. Según información recopilada por representantes y senadores, la preocupación se centró en el posible uso de bienes públicos con fines personales. El vocero presidencial argumentó que el traslado se realizó por motivos de seguridad, descartando un uso indebido o recreativo.

¿Qué significa presentar un derecho de petición y por qué fue relevante en este caso?

El derecho de petición es una herramienta legal en Colombia que permite a cualquier ciudadano solicitar información o aclaraciones a autoridades estatales. En este caso, la representante Laura Daniela Beltrán anunció que recurriría a este mecanismo para exigir explicaciones formales sobre el empleo de la embarcación de la Armada Nacional, evidenciando la búsqueda de transparencia frente al posible uso particular de recursos públicos.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.