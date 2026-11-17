Así como una muerte conmovió en redes sociales, un ataque con armas cortopunzantes en el barrio Olaya Herrera de Cartagena terminó con la vida del creador de contenido Alex Miguel Guzmán Díaz, de 28 años, reconocido digitalmente como Alex Pérez, Alexa Pérez o ‘La Dueña de la Noche’.

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El joven influenciador destacaba ampliamente en plataformas virtuales al gestionar una página en Facebook dedicada a difundir publicaciones de servicio social comunitario, labor que combinaba cotidianamente con el comercio independiente de ropa y diversos accesorios personales.

El hecho violento tuvo lugar alrededor de las 10:00 de la noche del domingo 15 de noviembre sobre la calle El Tancón, perteneciente al sector Rafael Núñez, donde múltiples sujetos lo interceptaron en plena vía pública.

Una grabación difundida masivamente por plataformas digitales registró los instantes en que la víctima intentaba repeler la agresión rodeada por varios individuos, tropezando accidentalmente contra una motocicleta estacionada junto al andén antes de caer al pavimento.

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Aprovechando esa caída, diversos agresores se lanzaron encima suyo, mientras el video evidencia igualmente cómo una mujer arrojó una botella contra él y otros testigos procuraban detener la confrontación callejera sin lograr evitar las lesiones.

A raíz del ataque grupal, Guzmán Díaz recibió múltiples heridas graves distribuidas en el abdomen, la espalda y los brazos, requiriendo auxilio urgente por parte de vecinos presentes en el lugar de los acontecimientos.

Inicialmente, conocidos lo movilizaron en motocicleta hasta un centro médico cercano, desde donde una ambulancia efectuó su remisión prioritaria hacia las instalaciones del Hospital Universitario del Caribe buscando salvarle la vida mediante intervención quirúrgica.

Pese al esfuerzo asistencial, el deceso ocurrió durante la madrugada del lunes 16 de noviembre tras presentar dos paros respiratorios consecutivos justo cuando los especialistas médicos preparaban su ingreso al quirófano para operarlo.

“Con esta lluvia no estamos copiando ni fotocopiando…”, fueron las últimas frases que compartió el creador de contenido en sus redes sociales, que se convirtieron en la publicación de despedida.

En declaraciones entregadas al diario ‘El Universal’ y replicadas por El Tiempo, su padre, Fernán Guzmán, expresó total incertidumbre frente a los móviles que detonaron este crimen ocurrido contra su hijo en la capital bolivarense.

“Lo que me han dicho es que él estaba con sus amigos cuando aparecieron varias personas, entre ellas mujeres, y lo atacaron a mansalva con cuchillos. La razón de por qué fue la agresión, la desconozco”, relató el padre.

Entretanto, la Policía Metropolitana de Cartagena confirmó el inicio de pesquisas judiciales para esclarecer los hechos e individualizar a los autores materiales, mientras allegados y seguidores reclaman justicia por el homicidio del joven comerciante.

“Con esta lluvia no estamos copiando ni fotocopiando…”. Esta fue una de las frases que Alex Pérez compartió en TikTok. El creador de contenido fue asesinado tras sufrir un ataque con armas cortopunzantes en Cartagena. ¿Qué se sabe del caso? 👇 #Cartagena #Alepérez https://t.co/zi20IxDTmn — Katherine Bh (@bh_katheri23285) November 17, 2026

¿Quién era el ‘influencer’ Alex Pérez?

Alex Miguel Guzmán Díaz fue un joven creador de contenido y comerciante cartagenero de 28 años, reconocido ampliamente en redes sociales como Alex Pérez, Alexa Pérez o ‘La Dueña de la Noche’.

Dentro de plataformas digitales como TikTok, donde operaba bajo el usuario @alex.perez1913, ganó notoriedad popular gracias a su estilo espontáneo, humorístico y expresiones coloquiales características del Caribe colombiano.

Con más de 3.800 seguidores, el impacto que tuvo en medio de ese público le permitió un reconocimiento importante para alcanzar otro tipo de metas que se puso por medio de los contenidos que mostraba en las redes sociales.

Además de entretener a su audiencia digital, administraba activamente una página en Facebook enfocada en difundir contenidos de servicio social y apoyo comunitario para los habitantes de su ciudad.

Fuera del entorno virtual, Guzmán Díaz trabajaba diariamente como comerciante independiente, dedicándose especialmente a la venta directa de prendas de vestir y diversos accesorios personales en Cartagena.

Entre sus allegados y seguidores digitales era ampliamente apreciado por su cercanía, siendo despedido tras su fallecimiento con mensajes que destacaron su lealtad, sinceridad, nobleza y cariño.

Su nombre trascendió lamentablemente a nivel nacional tras sufrir un violento ataque con armas cortopunzantes ocurrido la noche del domingo 15 de noviembre de 2026 en el barrio Olaya Herrera.

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