El exgerente del Sistema de Medios Públicos RTVC, Hollman Felipe Morris Rincón, está citado para comparecer este martes 17 de noviembre ante un juez de control de garantías con el fin de escuchar la imputación formal de cargos que le formulará la Fiscalía General de la Nación por el delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva. En la diligencia judicial, a la que el también exconcejal y excandidato a la Alcaldía de Bogotá deberá asistir acompañado de su defensor, el ente acusador expondrá los elementos materiales probatorios relacionados con hechos ocurridos en el año 2011 en la ciudad de Madrid, España, según informó Semana.
La investigación penal tiene origen en la denuncia interpuesta por la docente y periodista María Antonia García de la Torre, quien señaló a Morris de haberla agredido sexualmente durante su estadía en territorio español. Tras conocerse la determinación del organismo investigador de llevar el expediente ante los estrados judiciales, la comunicadora destacó el alcance de esta etapa procesal mediante un pronunciamiento público en su cuenta de X el pasado 26 de octubre: “Esta ha sido una lucha personal desde 2011 y una lucha legal desde 2019. Agradezco profundamente a todas las personas que me han acompañado y que me han brindado su apoyo durante estos años”.
Durante la audiencia programada para esta jornada, la representación judicial de García de la Torre solicitará formalmente que se le reconozca la calidad de víctima dentro del proceso penal, insistiendo en el valor simbólico y jurídico de esta decisión para quienes denuncian agresiones de género. “Este proceso sienta ya un precedente legal a favor de las mujeres víctimas de violencias sexuales en Colombia, y un fallo condenatorio contribuirá a fortalecer el acceso a la justicia, la protección de las víctimas y la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual”, subrayó la docente al referirse a las expectativas frente al avance del juicio.
Mientras Morris ha guardado absoluto silencio público ante la citación judicial, varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Gustavo Petro han salido en redes y medios a cuestionar la credibilidad de la denunciante y la veracidad de los hechos investigados. Este expediente se suma a otros señalamientos previos por acoso laboral y sexual contra el exdirectivo, como el de Lina Cantillo, exintegrante de su equipo en el Concejo de Bogotá, quien tras denunciar un comentario de connotación sexual hecho frente a sus asesores terminó enfrentando una contradenuncia por injuria y calumnia que solo recientemente fue archivada por orden de una juez a petición de la Fiscalía, proceso tras el cual la joven relató el drama vivido: “He tenido que vivir con amenazas y persecuciones, tal y como se conoció y se volvió a hablar de ello, que para mí realmente no solamente es revictimizante, sino también me afecta nuevamente que he tenido que pasar por todo esto y aún así estar acá y estar como si nada, sin un esquema de protección, sin un trabajo público y un nombramiento”.
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