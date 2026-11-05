Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La publicación de un video íntimo que involucra al presidente Gustavo Petro, divulgado por Deisy Jiménez, ha provocado una fuerte controversia en el entorno político colombiano. Este episodio, que se hizo visible a través de redes sociales y diversos medios, generó numerosas reacciones, entre ellas la de María Paula Fonseca Gómez, conocida por su cercanía a Hollman Morris. De acuerdo con la información recogida, Fonseca hizo un pronunciamiento público a través de su perfil en X, en el que defendió a Petro y criticó las interpretaciones que se han construido sobre el contenido de la grabación.

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Fonseca fue enfática en su mensaje e insistió en que el video no constituye prueba de los señalamientos sobre supuestos pagos de servicios sexuales a cambio de contratos. En su publicación, citada en el material consultado, expresó: "El video íntimo publicado por Deisy Jiménez sólo prueba una relación afectiva entre un hombre y una mujer. No es ninguna prueba de que le pagaran sexo con contratos…". Su declaración refuerza la idea de que no se puede establecer una relación directa entre el material divulgado y las acusaciones de irregularidades contractuales dirigidas contra Petro.

Las palabras de Fonseca, dadas las circunstancias y la repercusión pública del caso, posicionaron de nuevo el tema en la agenda mediática y política. Además, ponen en tela de juicio la utilización de pruebas de carácter íntimo para fundamentar señalamientos de corrupción o conducta indebida, especialmente cuando no existen pruebas independientes y verificables que respalden tales acusaciones. La postura de Fonseca, de acuerdo con las reacciones recogidas en la red social, se suma a un debate mucho más amplio en el que convergen opiniones divididas y donde la discusión sobre la legitimidad y relevancia de estas evidencias persiste.

Así, la controversia no solo implica cuestiones sobre la vida privada de figuras públicas como el presidente Gustavo Petro, sino también el manejo de la información y la base sobre la que se sustentan denuncias de alto impacto. Lo cierto es que, según la declaración de Fonseca y la información proporcionada, el video en cuestión por sí solo no demuestra las acusaciones ligadas a supuestos pagos por servicios sexuales, permaneciendo como parte de un debate más extenso sobre la ética en la divulgación de material personal y su papel en investigaciones públicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo María Paula Fonseca Gómez sobre el video de Gustavo Petro y cuál fue su argumento principal?

María Paula Fonseca Gómez afirmó públicamente que el video íntimo divulgado por Deisy Jiménez únicamente da cuenta de una relación afectiva entre dos personas, descartando que el material pueda usarse como prueba de supuestos pagos por servicios sexuales mediante contratos. Según su publicación en la red social X, Fonseca consideró que las interpretaciones sobre el video como una muestra de irregularidades carecen de sustento.

¿El video publicado por Deisy Jiménez representa prueba de pagos a cambio de contratos, según la información disponible?

Según la información expuesta por María Paula Fonseca Gómez, el video no constituye evidencia de pagos a cambio de contratos. La posición de Fonseca, recogida en la misma fuente, subraya que la grabación solo refleja una relación afectiva y no respalda las acusaciones de posibles irregularidades contractuales o pagos por servicios sexuales.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.