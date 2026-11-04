El abogado Alejandro Carranza, defensor del expresidente Gustavo Petro, publicó un pronunciamiento en nombre de su representado luego de la difusión del video de Deicy Jiménez, la mujer que lo señaló por presuntos intercambios de favores sexuales a cambio de contratos estatales.

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(Vea también: Video de Deicy Jiménez reactiva investigaciones y controversia por denuncias de ‘sexo contratos’ contra Gustavo Petro)

De esa manera, el jurista anunció que el exmandatario responderá ante las autoridades y cuestionó que la grabación sea presentada como una prueba de las acusaciones.

«El expresidente Gustavo Petro niega haber condicionado o entregado contratos públicos a cambio de favores sexuales. Responderá a ese señalamiento ante la autoridad judicial competente, con respeto por su independencia y por la reserva de la actuación, como lo dispuso el magistrado», señaló Carranza en el comunicado divulgado el 4 de noviembre.

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La defensa también se refirió directamente al material audiovisual que Jiménez publicó en sus redes sociales. Según el abogado, antes de establecer su valor dentro del proceso es necesario verificar aspectos como la fecha, el lugar en el que fue grabado, su origen y el contexto en el que se produjo.

«Un fragmento sin fecha, sin lugar y sin origen verificado, publicado en redes por la testigo antes de ser entregado a la autoridad y replicado en minutos por periodistas y comentaristas, no es una prueba», afirmó.

En ese sentido, Carranza sostuvo que la autenticidad y la integridad de la grabación deben establecerse dentro de la investigación, mediante un peritaje y con garantías para todas las partes. También dejó claro que la defensa no entrará a discutir públicamente el contenido de las imágenes.

Sin embargo, uno de los apartes más contundentes del pronunciamiento se refiere a lo que, según el abogado, no aparece en el video: «Y aun si se estableciera todo eso, en esas imágenes no aparece un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno».

Con esa afirmación, la defensa cuestionó que la grabación pueda demostrar por sí sola la presunta entrega de contratos públicos a cambio de favores sexuales. El argumento de Carranza apunta a que una eventual evidencia de encuentros entre Jiménez y Petro no acredita automáticamente las conductas que ella atribuye al exmandatario.

#JUSTICIA El abogado del expresidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, se pronunció sobre el video publicado por Deicy Jiménez. Aseguró que aún si se estableciera su autenticidad, contexto y alcance, en el video “no aparece un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”.

La defensa señala que no convertirá el caso en un debate de redes ni dará validez “a lo que solo la justicia puede valorar”. https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2026

Carranza cuestionó la difusión del video antes de su entrega a la Fiscalía

El abogado también hizo referencia a los acontecimientos de los últimos días y a la forma en que se conoció el material audiovisual. En el comunicado mencionó que la diligencia que Deicy Jiménez tenía prevista ante la Fiscalía no se realizó, que su entonces abogado renunció a la representación y que posteriormente apareció el video en redes sociales.

Sobre esa secuencia, Carranza planteó que las autoridades deben establecer si hubo una estrategia para trasladar la discusión del escenario judicial a la opinión pública.

«Si detrás de esa secuencia hay una estrategia para sustituir a los jueces por la opinión pública, corresponde a las autoridades establecerlo, y la defensa aportará lo que conozca», indicó.

La defensa agregó que no anticipará conclusiones sobre la grabación ni discutirá la vida privada de las personas involucradas. También manifestó su respaldo a que las autoridades evalúen los riesgos y adopten medidas de protección para Jiménez y quienes participan en el proceso.

«Rechazamos cualquier amenaza, hostigamiento o presión indebida, venga de donde venga», expresó el documento.

Deicy Jiménez entregaría el video a la Fiscalía

La publicación de la grabación reactivó la controversia por los señalamientos de Jiménez, quien sostiene que habría recibido contratos estatales a cambio de favores sexuales y personales. La mujer presentó el video como respaldo de su versión sobre el vínculo que habría tenido con Petro y manifestó públicamente que confía en la justicia.

Deicy Jiménez publica hoy un video en el que se besa con el ex presidente Gustavo Petro El punto es que ella denunció que le dieron más de 100 millones de pesos en contratos como pago “por servicios sexuales”. Los contratos existen. Ahora, la prueba de que tuvo un vínculo íntimo con Petro también. — Sebastián Nohra (@SebastianNohra) November 5, 2026

La nueva abogada de Jiménez, Dina Luz Malo Andrade, confirmó que el material sería entregado a la Fiscalía el 5 de noviembre para que sea incorporado a la investigación y valorado por las autoridades. La jurista también pidió garantías de seguridad para su representada y su familia.

De esta manera, las dos partes fijaron posiciones frente a la grabación: mientras Jiménez busca que sea examinada como parte del material que respalda sus declaraciones, la defensa de Petro insiste en que su autenticidad, contexto y alcance deben establecerse dentro del proceso judicial y que el video no demuestra la existencia de contratos, pagos o decisiones oficiales.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.