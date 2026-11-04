Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Deicy Alejandra Jiménez ha vuelto a ocupar titulares tras publicar un video vinculado con las acusaciones que ha hecho contra el expresidente Gustavo Petro por los denominados ‘sexo contratos’. El video, ampliamente difundido, se suma a la cadena de elementos divulgados por Jiménez y ha provocado un nuevo revuelo en el ambiente político colombiano. La pieza audiovisual busca, según lo expuesto, aportar pruebas dentro de la controversia que plantea si existió o no una relación íntima entre Jiménez y Gustavo Petro, así como la posibilidad de que se hubieran otorgado contratos estatales a cambio de favores personales.

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Esta publicación surge después de una entrevista concedida por Jiménez a la revista Semana, donde ella relató que habría conocido a Gustavo Petro cuando él era senador, en 2019. Ahí, según su testimonio, habrían surgido encuentros personales y, posteriormente, una relación más cercana. En esa misma conversación, Jiménez expresó que Petro, posteriormente presidente, habría facilitado su inclusión en contratos con entidades estatales. Añadió que conocía de otras mujeres en circunstancias similares y habló de una supuesta red que podría involucrar entre 30 y 40 personas. Semana publicó además registros de conversaciones y documentos contractuales que Jiménez aportó como parte de su historia; sin embargo, como aclara la revista, esos documentos no evidencian de forma directa que tales contratos hayan sido el resultado de favores sexuales.

El nuevo video pone en primer plano la necesidad de analizar con rigurosidad tanto el contenido como la procedencia y alcance de dichas pruebas, pues su impacto ahora depende de la verificación que logren las autoridades competentes. De acuerdo con Semana, la publicación del video y el material escrito hacen parte de los elementos puestos a consideración de la opinión pública, aunque su valor probatorio necesitará ser establecido mediante análisis minuciosos.

Por su parte, Gustavo Petro negó categóricamente haber concedido contratos como resultado de relaciones personales y calificó los señalamientos como infundados. A raíz de la controversia, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría han comenzado investigaciones para determinar si existen irregularidades. El escándalo, por tanto, no solo involucra denuncias personales, sino que ha dado lugar a acciones de control y eventuales consecuencias políticas y judiciales. El desarrollo de los procesos investigativos determinará la autenticidad de las acusaciones, el contexto real del video y los documentos revelados por Jiménez.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué evidencias ha aportado Deicy Jiménez en el caso de los ‘sexo contratos’?

Deicy Jiménez presentó, según Semana, una serie de registros que incluyen un video, conversaciones y documentos de contratos relacionados con sus afirmaciones sobre una supuesta relación íntima y la obtención de beneficios laborales. No obstante, estos elementos aún deben ser verificados por las autoridades y, hasta el momento, no demuestran por sí solos que los contratos fueran otorgados como parte de un intercambio de favores sexuales, de acuerdo con el análisis del medio.

¿Cómo han respondido las autoridades y Gustavo Petro ante las denuncias de Deicy Jiménez?

Gustavo Petro negó rotundamente haber concedido contratos a cambio de favores personales, y tanto la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría han abierto investigaciones para esclarecer las denuncias. Estas actuaciones buscan establecer si existieron irregularidades y determinar la validez de las pruebas presentadas en el contexto de la controversia política.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.