La abogada Dina Luz Malo Andrade, nueva representante de Deicy Alejandra Jiménez Ramírez, denunció presuntos seguimientos y amenazas contra su clienta y su entorno familiar, luego de la difusión de un video en el que aparece el presidente Gustavo Petro. El pronunciamiento fue divulgado por la periodista Vicky Dávila, quien compartió el comunicado de la jurista en su cuenta de X.

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En el documento, fechado el 4 de noviembre de 2026, Malo confirmó que asumió la representación de Jiménez, quien presentó una denuncia ante las autoridades contra el mandatario por presuntos hechos de abuso.

La abogada aseguró que el 3 de noviembre personas que todavía no han sido identificadas siguieron a su representada y la fotografiaron mientras adelantaba actividades cotidianas. Según indicó, esas imágenes circularon posteriormente.

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Por esa razón, solicitó a la Fiscalía, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección que adelanten las acciones necesarias para identificar a quienes estarían detrás de los seguimientos y de la difusión de las fotografías. También pidió medidas para proteger la seguridad y la intimidad de Jiménez.

Abogada aseguró que también recibió amenazas

Otro de los puntos del comunicado tiene que ver con las intimidaciones que, según la jurista, ha recibido su representada. Malo señaló que Jiménez cuenta actualmente con un esquema de protección y pidió que cualquier situación que ponga en riesgo su integridad sea investigada, especialmente si pudiera estar relacionada con la denuncia contra Petro.

Además, mencionó que el anterior apoderado de la mujer, el abogado Andrés Felipe Caballero, renunció a su representación debido a las amenazas que habría recibido.

Ante ese antecedente, la nueva defensora solicitó medidas de protección para ella y advirtió que las intimidaciones contra quienes representan a una víctima no deben convertirse en una forma de impedir que avance un proceso judicial.

Dávila también se refirió al caso en su publicación y sostuvo que Jiménez y su familia no pueden quedar desprotegidas.

La abogada Dina Luz Malo, apoderada de Deicy Jiménez, denuncia seguimientos contra Deicy, y amenazas, contra ella y su familia. La abogada confirma que el video en el que se ve Petro con Deicy será entregado a la Fiscalía. A Deicy, este país, la justicia y el gobierno no pueden dejarla sola. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 5, 2026

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Video será entregado a la Fiscalía

En el comunicado, Malo confirmó la existencia del video divulgado por su representada y anunció que lo pondrá a disposición de la Fiscalía este jueves 5 de noviembre, para que sea incorporado a la investigación y examinado conforme a la ley.

La abogada indicó que su actuación se desarrollará ante las autoridades competentes y con respeto por el debido proceso y las garantías de todas las personas involucradas.

Por ahora, las afirmaciones sobre los seguimientos y las amenazas corresponden a lo expuesto por la representante de Jiménez en el comunicado. Será responsabilidad de las autoridades establecer las circunstancias de esos hechos y avanzar en las verificaciones relacionadas con la denuncia.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.