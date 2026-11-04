Por: Noticiero 90 minutos

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Este jueves 5 de noviembre, en la ciudad de Cali, se implementará la restricción de movilidad conocida como pico y placa para vehículos cuyas matrículas terminan en los números 5 y 6. Esta medida, de acuerdo con lo informado por el Noticiero 90 Minutos, tiene como objetivo regular el flujo vehicular en las principales vías de la capital vallecaucana y contribuir a la reducción de congestión vehicular en horarios de alta circulación.

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La normativa establece que la restricción aplicará de manera continua desde las 06:00 a. m. hasta las 07:00 p. m., es decir, durante trece horas en las vías de Cali. Es fundamental que los conductores, tanto residentes como visitantes, sean conscientes de los horarios y los números de placa afectados, ya que la desatención de la norma puede implicar sanciones económicas significativas.

Según información proporcionada por la Secretaría de Movilidad de Cali y citada en diferentes canales oficiales, entre las excepciones contempladas se incluyen motocicletas, vehículos de emergencia, carros oficiales y diplomáticos, además de automotores eléctricos, híbridos y aquellos que estén especialmente adaptados para personas con discapacidad. Así mismo, quienes tengan necesidades específicas de movilidad pueden acogerse al mecanismo de pago de la tasa por congestión, una alternativa diseñada para permitir la circulación libre a cambio de un pago estipulado por la administración municipal.

La Secretaría de Movilidad enfatiza la importancia de respetar la normativa vigente, subrayando que circular por las vías públicas en horario restringido puede acarrear una sanción equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), así como la posible inmovilización del vehículo por parte de las autoridades competentes. La normativa vigente ha establecido etapas pedagógicas previas al inicio de la aplicación de comparendos, lo que permite que la ciudadanía se adapte a los cambios y conozca en detalle el funcionamiento de la medida.

Con la entrada en vigor de la nueva rotación de pico y placa a partir del 1 de julio, la Secretaría de Movilidad recomienda a los ciudadanos consultar fuentes oficiales para mantenerse informados sobre los cambios semestrales y evitar contratiempos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, entre los vehículos exentos se encuentran motocicletas, automóviles de emergencia, oficiales y diplomáticos, así como eléctricos, híbridos y aquellos adaptados para personas con discapacidad. También pueden circular libremente quienes hayan pagado la tasa por congestión. Es importante consultar la normatividad específica vigente para conocer todos los detalles de las excepciones.

¿Cuál es la sanción por incumplir el pico y placa en Cali?

Quienes sean sorprendidos circulando durante el horario prohibido pueden enfrentarse a una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), sumado a la posible inmovilización del vehículo por parte de las autoridades de tránsito, como lo estipula la Secretaría de Movilidad de Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.