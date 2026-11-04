Por: Noticiero 90 minutos

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Cali se prepara firmemente para recibir la 21ª edición del Festival Mundial de Salsa Cali 2026, un evento emblemático que destaca la riqueza cultural, la herencia urbana y la tradición salsera que caracterizan a la capital del Valle del Cauca. De acuerdo con información suministrada por la organización, la cita será el sábado 7 de noviembre en el reconocido Barrio Obrero, epicentro de la fiesta y punto de referencia histórico para la salsa caleña.

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En este espacio, la Alcaldía de Santiago de Cali y la Secretaría de Cultura abren las puertas a la ciudadanía y a quienes visitan la ciudad, ofreciendo entrada libre para que nadie quede excluido de esta experiencia colectiva. El desarrollo de las actividades, programadas entre las 2:00 PM y las 9:00 PM, se dará principalmente en las calles del Barrio Obrero, concentrando el núcleo artístico en la Calle 22A # 11B (Rotonda).

Según el cronograma oficial, la jornada inicia con una clase de baile dirigida por Luis Carlos Blanco Mireno, a la que se suma la participación de un musicalizador y presentaciones de grupos infantiles. Esta apertura busca no solo animar el evento sino también resaltar la formación y la infancia como pilares de la cultura salsera. Otro eje del festival será el homenaje a la Policía en su cumpleaños, acto protocolario incluido en la agenda como muestra de integración comunitaria.

El listado de talentos y agrupaciones que participarán en el Festival Mundial de Salsa evidencia la diversidad y fortaleza de la escena cultural caleña. Sobresalen la Orquesta Innova junto a la Fundación Se Buena Gente, el Bachatea Team Project y la Fundación Artística Impacto Latino Juvenil. También se destaca la presencia del espectáculo Che tango, proveniente de Medellín, sumando variedad y riqueza artística a la celebración.

En cuanto a baile, se contará con la destacada presencia de la Fundación Escuela de Baile Acrosalsa Latina, la Sondeluz Escuela y Academia de Baile, así como colectivos liderados por Diego Fernando Muñoz y María Isabel Llano García. La oferta musical en vivo se amplía con orquestas como Bandale Orquesta, Cadencia Orquesta, Manyoma Brothers y Son Mujeres, que prometen contagiar alegría y ritmo durante toda la jornada, según la programación divulgada por el festival. Como cada año, este evento es un testimonio del compromiso local con el arte y la identidad barrial.

¿Cuándo es el Festival Mundial de Salsa Cali 2026 y cuál es la programación principal?

El Festival Mundial de Salsa Cali 2026 se realizará el sábado 7 de noviembre en el Barrio Obrero, entre las 2:00 PM y las 9:00 PM. La agenda ofrece talleres formativos, clases de baile, presentaciones de orquestas en vivo, muestras de academias y un homenaje a la Policía en su cumpleaños, todo abierto al público con entrada libre.

¿Qué academias y orquestas participarán en el Festival Mundial de Salsa en Cali?

Entre las agrupaciones artísticas que se presentarán están la Orquesta Innova con la Fundación Se Buena Gente, Bachatea Team Project, Fundación Artística Impacto Latino Juvenil y el espectáculo Che tango de Medellín. También participarán instituciones como la Fundación Escuela de Baile Acrosalsa Latina, Sondeluz Escuela y Academia de Baile, y grupos dirigidos por Diego Fernando Muñoz y María Isabel Llano García, junto a orquestas como Bandale Orquesta, Cadencia Orquesta, Manyoma Brothers y Son Mujeres.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.