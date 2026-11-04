Por: Noticiero 90 minutos

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El Seminario Mayor San Pedro Apóstol, perteneciente a la Arquidiócesis de Cali, está en la recta final de la organización de la edición número 23 de su reconocido Bingo Solidario, un evento que anualmente reúne a miles de personas del sur y occidente colombiano. Este año, la jornada adquiere un carácter especial debido a su componente humanitario: parte de los recursos recaudados serán destinados a la construcción de una de las viviendas de los seminaristas que colapsó recientemente con el último terremoto, así como un aporte para la reconstrucción del seminario de Pereira. De acuerdo con la información del evento, que ha sido fuente de tradición y encuentro para las comunidades de Cali, Palmira, Yumbo y Jamundí, se espera la participación de cerca de 5.000 personas el 8 de noviembre a partir de las 8:00 de la mañana en las instalaciones del Seminario en Cali.

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Según explicó el padre Alexander, rector de la institución desde hace tres años, la labor central de este espacio es ofrecer acompañamiento espiritual y formación pastoral sólida a jóvenes que aspiran al sacerdocio, tanto de la Arquidiócesis de Cali como de otras diócesis de la región del Pacífico y el suroccidente, incluyendo Palmira, Buenaventura, Tumaco y Guapi. Esta labor, afirma el rector, no solo fortalece la vida y el servicio comunitario de los futuros presbíteros, sino que convierte al bingo en una oportunidad indispensable para respaldar la continuidad académica y el sostenimiento físico del seminario, además de otorgar becas a quienes cuentan con menos recursos económicos.

En el área logística, el seminarista Rafael, quien coordina la organización del evento y está cursando tercer año de teología, define al seminario como el "corazón de la Arquidiócesis", resaltando la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer el sentido de pertenencia y unidad eclesial. El programa contempla actividades recreativas, shows en vivo y una amplia oferta de gastronomía típica, junto a la celebración de la Santa Eucaristía a las 10:30 de la mañana, presidida por Monseñor Luis Fernando Rodríguez, arzobispo de Cali. El atractivo principal será el sorteo de bingo, cuyo premio mayor asciende a cinco millones de pesos. Todos los detalles sobre horarios, reservas y menú están disponibles en las redes sociales oficiales del seminario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo del Bingo Solidario del Seminario Mayor San Pedro Apóstol de Cali?

El objetivo central del Bingo Solidario es reunir fondos que permitan el sostenimiento del seminario, apoyar con becas a jóvenes de bajos recursos e invertir en la restauración de edificios afectados por el terremoto reciente, como la casa de un seminarista y el seminario de Pereira, según información de la propia institución.

¿Cómo se desarrollará el evento y cuál será el premio principal del Bingo Solidario 2026?

La programación del Bingo Solidario incluye actividades recreativas, espectáculos en vivo, gastronomía típica y la celebración de la Santa Eucaristía, con la participación de la comunidad. El principal atractivo será el bingo cuyo premio mayor será de cinco millones de pesos, de acuerdo con fuentes oficiales del seminario.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.