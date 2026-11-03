Antes de escoger un equipo, conviene revisar su sistema de filtración, la superficie que puede atender y su capacidad de entregar aire limpio. Para esto último existe el CADR (Clean Air Delivery Rate), un indicador que mide el volumen de aire limpio que puede proporcionar un purificador por minuto.

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También es importante revisar el nivel de ruido, los sensores de calidad del aire, los modos automáticos y el precio de los filtros de reemplazo, pues son elementos que influyen en su uso cotidiano.

1. PuroAir 240: una alternativa con filtración de varias capas

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El PuroAir 240 es un purificador que combina un prefiltro, un filtro HEPA y una capa de carbón activado. Este sistema está pensado para retener partículas como polvo, polen y caspa de mascotas, además de ayudar a reducir determinados olores.

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Entre sus características se encuentra un sensor que detecta cambios en la calidad del aire y permite ajustar automáticamente la velocidad del ventilador. También incorpora un indicador para avisar cuándo es necesario reemplazar el filtro y un modo de funcionamiento silencioso.

La marca anuncia una cobertura de hasta 1.000 pies cuadrados, aproximadamente 93 metros cuadrados. Sin embargo, es importante tener presente que las mediciones independientes y las certificaciones energéticas pueden utilizar criterios de renovación de aire diferentes. ENERGY STAR registra una superficie de referencia de 284 pies cuadrados para este modelo, por lo que conviene considerar el tamaño real de la habitación y no únicamente la cifra publicitaria.

Es una opción para quienes buscan un equipo con funcionamiento automático y un sistema de filtración de varias capas, aunque su capacidad de limpieza debe evaluarse frente a la de otros modelos de mayor rendimiento.

Características destacadas:

Sistema de filtración de tres capas.

Prefiltro, filtro HEPA y carbón activado.

Sensor de calidad del aire y ajuste automático.

Indicador de cambio de filtro.

Modo silencioso.

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2. Levoit Core 300-P: compacto y pensado para el uso cotidiano

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El Levoit Core 300-P es una alternativa de diseño compacto que utiliza un sistema de filtración de tres etapas para capturar partículas como polvo, polen, humo y caspa de mascotas.

Su propuesta está orientada a espacios como dormitorios, oficinas y habitaciones pequeñas o medianas. De acuerdo con sus especificaciones, cuenta con un CADR de 143 CFM para humo, 153 CFM para polvo y 167 CFM para polen.

Uno de sus atractivos es el modo de sueño, que permite mantener el equipo encendido durante la noche con un nivel de ruido anunciado de hasta 24 decibeles. Además, dispone de controles sencillos y permite apagar las luces de la pantalla para evitar molestias mientras se descansa.

A diferencia de otros modelos inteligentes de la marca, esta referencia Core 300-P no debe confundirse con el Core 300S, que incorpora conectividad y control mediante aplicación. Por eso, es importante revisar la referencia exacta antes de comprar.

Su tamaño y funcionamiento lo convierten en una alternativa para quienes necesitan atender una habitación sin ocupar demasiado espacio.

Características destacadas:

Sistema de filtración de tres etapas.

Captura partículas de polvo, polen, humo y caspa de mascotas.

Modo de sueño de 24 dB anunciado.

Diseño compacto.

Certificación AHAM VERIFIDE para su rendimiento de limpieza.

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3. Winix AT40: más capacidad y funciones inteligentes

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El Winix AT40 es una alternativa para quienes buscan un purificador con mayor capacidad de circulación de aire y herramientas para monitorear las condiciones del ambiente.

Su sistema combina un prefiltro de malla fina, un filtro True HEPA, carbón activado y tecnología PlasmaWave, que puede desactivarse según las preferencias del usuario. Esta configuración está diseñada para capturar partículas como polvo, polen, humo y caspa de mascotas, además de ayudar a reducir olores domésticos.

Uno de sus puntos fuertes es el sensor de calidad del aire, que ajusta automáticamente la velocidad del ventilador. También cuenta con conectividad wifi, controles desde una aplicación y compatibilidad con asistentes de voz como Alexa y Google Home.

En cuanto a capacidad, la marca informa una cobertura de hasta 1.968 pies cuadrados en una hora. No obstante, su superficie de referencia verificada por AHAM es de 410 pies cuadrados, con un CADR de 265 CFM para humo, 259 CFM para polvo y 244 CFM para polen.

También incorpora un modo de sueño automático, un indicador de calidad del aire y dos juegos de filtros incluidos, que según el fabricante pueden proporcionar hasta dos años de filtración.

Es una opción interesante para quienes priorizan la capacidad de limpieza, el monitoreo del ambiente y los controles inteligentes.

Características destacadas:

Sistema de filtración de cuatro etapas.

Filtro True HEPA y carbón activado.

Tecnología PlasmaWave.

Sensor de calidad del aire y modo automático.

Conectividad wifi y control mediante aplicación.

Dos juegos de filtros incluidos.

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¿Cuál de los tres purificadores de aire conviene elegir?

Los tres equipos tienen características que pueden responder a diferentes necesidades del hogar. El PuroAir 240 ofrece un sistema de filtración de varias capas y funcionamiento automático; el Levoit Core 300-P apuesta por un diseño compacto y un modo silencioso para espacios de descanso; mientras que el Winix AT40 destaca por su mayor CADR y sus funciones de conectividad.

Si la prioridad es la capacidad de limpieza, el Winix AT40 tiene ventaja entre estas tres alternativas, según sus cifras de CADR verificadas. Para quienes buscan un equipo compacto para una habitación, el Levoit Core 300-P puede ser una alternativa práctica. Por su parte, el PuroAir 240 reúne funciones automáticas y filtración de partículas y olores, aunque conviene revisar con cuidado su cobertura real.

Antes de tomar una decisión, también es recomendable verificar el costo y la disponibilidad de los filtros de reemplazo, así como la compatibilidad eléctrica de los equipos comercializados en Estados Unidos si se van a utilizar en Colombia.

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