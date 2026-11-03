Por: Noticiero 90 minutos

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Colombia ha sido reconocida a nivel internacional como uno de los países más bonitos del mundo, ocupando el tercer puesto en el estudio realizado por la plataforma británica money.co.uk, según informó Noticiero 90 Minutos. Esta clasificación se basa en la riqueza natural y en la variedad de paisajes, ecosistemas y atractivos geográficos que cada destino ofrece a propios y visitantes. El ranking fue encabezado por Indonesia y seguido por Nueva Zelanda, ubicando a Colombia en una posición destacada frente a numerosos destinos de alto reconocimiento mundial.

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El estudio de money.co.uk analizó la diversidad de maravillas naturales, considerando la presencia de elementos como arrecifes de coral, selvas tropicales, montañas, volcanes, glaciares y costas. Aunque la belleza es un aspecto subjetivo, la investigación propuso una metodología que suma la variedad de atractivos en el territorio, generando así una escala de valoración de hasta 10 puntos. Con una calificación de 7,16 sobre 10, Colombia logró destacarse gracias a su compleja geografía, que incluye regiones como la Amazonía, la zona Andina y extensas costas sobre los océanos Pacífico y Atlántico.

Entre los atractivos más destacados del país figuran el parque nacional natural Tayrona, el valle del Cocora, Caño Cristales, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Amazonía colombiana. Estos destinos, además de su belleza paisajística, forman parte de la oferta turística y ambiental que mejora la reputación internacional del país.

En comparación, Indonesia lideró el listado con 7,77 puntos, sustentando su lugar por más de 17.000 islas, extensos arrecifes de coral y grandes parques como Komodo, además de los bosques de Sumatra. Nueva Zelanda, con 7,27 puntos, fue reconocida por su variedad de montañas, glaciares y volcanes, elementos que también han facilitado su selección como escenario para producciones cinematográficas internacionales.

El ranking incluye naciones como Tanzania, México y Kenia en los primeros lugares, mientras que Estados Unidos se encontró en la posición 12 con una puntuación de 6,04 sobre 10, por debajo de países como México y Francia. De esta manera, la evaluación sitúa a Colombia en un contexto global competitivo, resaltando su biodiversidad y la amplitud de su oferta natural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los países más bonitos del mundo según el estudio de money.co.uk?

De acuerdo con el estudio realizado por la plataforma británica money.co.uk, los países más bonitos del mundo, en orden de puntuación, son Indonesia, Nueva Zelanda y Colombia. El listado se elaboró comparando la diversidad natural de diferentes destinos globales, midiendo factores como la presencia de arrecifes de coral, selvas, montañas, volcanes y costas, y asignando un puntaje máximo de 10 a cada país.

¿Por qué Colombia ocupa el tercer lugar en el ranking de los países más bonitos del mundo?

Colombia obtuvo el tercer lugar en el ranking gracias a la variedad de paisajes y ecosistemas en su territorio. Según el análisis publicado por Noticiero 90 Minutos, entre sus principales atractivos destacan escenarios naturales como el parque nacional natural Tayrona, el valle del Cocora, Caño Cristales, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Amazonía, lo que contribuyó a su puntuación de 7,16 sobre 10 en la escala utilizada para el estudio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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