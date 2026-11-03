Por: Noticiero 90 minutos

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Los suplementos vitamínicos, según la información de Noticiero 90 Minutos y declaraciones de expertos, son productos diseñados para ofrecer nutrientes adicionales a la dieta usual, pero no están pensados para sustituir una alimentación balanceada. Estos productos se utilizan de manera específica en casos donde, por circunstancias particulares como pérdida de peso reciente, disminución de la ingesta de alimentos o presencia de enfermedades, una persona no logra cubrir sus requerimientos nutricionales solo a través de la comida. Así lo explicó la nutricionista clínica Sheily Carolina Benavides, quien subrayó la importancia de recibir una valoración profesional antes de iniciar cualquier suplemento.

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De acuerdo con Benavides, el proceso para decidir si se recomienda un suplemento incluye analizar factores como el peso del paciente en los últimos meses, cualquier disminución significativa en la alimentación reciente y la existencia de patologías, ya sean crónicas o agudas. Estas evaluaciones permiten determinar la conveniencia o no de complementar la dieta con suplementos o productos destinados a propósitos médicos concretos.

Sin embargo, la ingesta de suplementos sin orientación profesional puede conllevar riesgos considerables. Muchos contienen ingredientes activos que pueden desencadenar efectos adversos, especialmente en personas con enfermedades como diabetes o problemas renales. La especialista advirtió que existen condiciones médicas donde ciertos suplementos, especialmente los que tienen alto contenido de azúcares, pueden provocar trastornos como hiperglicemias. Por eso, cualquier nueva incorporación a la rutina debe validarse con el médico tratante.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó sobre catorce productos promocionados como suplementos dietarios que no cuentan con registro sanitario en Colombia, por lo que carecen de garantía en cuanto a calidad, seguridad y eficacia. El Invima recomienda a los usuarios consultar siempre la autenticidad de estos productos a través de su plataforma oficial, ya sea por nombre, número de registro o ingrediente principal.

Además, existe la posibilidad de que los suplementos alteren la acción de medicamentos, modificando su absorción, metabolismo o eliminación. Esto puede disminuir la eficacia de los tratamientos médicos o provocar una sobredosis. Antes de comprar cualquier suplemento, los usuarios deben revisar los ingredientes, la concentración adecuada y confirmar que el producto tenga los sellos de calidad y registro sanitario correspondientes, siempre siguiendo las indicaciones de un profesional de la salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué riesgos existen al consumir suplementos vitamínicos sin supervisión médica?

El consumo de suplementos vitamínicos sin el acompañamiento de un especialista puede derivar en reacciones adversas, especialmente si existen enfermedades crónicas como la diabetes o insuficiencia renal. Algunos productos contienen ingredientes que pueden alterar el metabolismo del paciente o interactuar con sus medicamentos, lo que puede empeorar condiciones de salud o provocar desequilibrios significativos.

¿Cómo consultar si un suplemento dietario cuenta con registro sanitario del Invima en Colombia?

Para verificar si un suplemento dietario cuenta con registro sanitario en Colombia, el Invima dispone de una plataforma oficial donde se puede buscar el producto por su nombre, número de registro o principio activo. De esta manera, los usuarios pueden asegurarse de la calidad, seguridad y eficacia del producto antes de consumirlo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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