Por: Noticiero 90 minutos

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El sistema de días festivos en Colombia ha llamado la atención tanto a nivel nacional como internacional por la cantidad de jornadas de descanso que contempla su calendario anual. Según lo establecido por la Ley 51 de 1983, más conocida popularmente como la Ley Emiliani, muchas celebraciones religiosas y civiles no se conmemoran en su fecha original, sino que son trasladadas automáticamente al lunes siguiente. El objetivo principal de esta normativa ha sido doble: reducir la fragmentación de la semana laboral con los llamados “días sándwich” y, al mismo tiempo, incentivar el turismo interno mediante la acumulación de “puentes festivos”, es decir, fines de semana prolongados.

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De acuerdo con la información publicada por 90minutos.co, el impacto de este esquema de festivos se evidencia especialmente en el mes de noviembre. Por ejemplo, la independencia de Cartagena, que históricamente se celebra el 11 de noviembre, se desplaza al lunes 16 de noviembre cumpliendo lo estipulado en la ley. Este mes suele coincidir con otro “puente”, el Día de todos los Santos, creando oportunidades para que vastos sectores de la economía, como el hotelero, gastronómico y de transporte, se vean favorecidos gracias al incremento del turismo interno. Muchos colombianos adoptan la costumbre de aprovechar estos fines de semana largos para viajar, ya sea a destinos cálidos, pueblos cercanos o incluso para tomar un descanso en casa lejos del ritmo acelerado de la ciudad.

En cuanto a los feriados que restan para cerrar el año, según 90minutos.co, el calendario oficial da cuenta de dos fechas relevantes en diciembre. El 8 de diciembre se celebra el día de la inmaculada concepción, una fecha de carácter religioso que permanece fija y no se traslada, ofreciendo un descanso entre semana. Es importante señalar que la noche anterior, el 7 de diciembre, los colombianos festejan el día de las velitas, aunque este no constituye un festivo oficial. Más adelante, el 25 de diciembre, día de navidad, corresponde al último descanso del año y, por caer un viernes, se enlaza con el fin de semana, permitiendo otro “puente festivo”. Finalmente, la llegada del año nuevo el primero de enero marca el inicio de una nueva ronda de feriados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Colombia tiene tantos días festivos en comparación con otros países?

Colombia cuenta con numerosos días festivos debido a la Ley Emiliani, que permite trasladar varias celebraciones religiosas y civiles a los lunes, con la finalidad de evitar interrupciones en la semana laboral y fomentar el turismo interno mediante la creación de puentes festivos.

¿En qué consiste la Ley Emiliani y cómo afecta los festivos en Colombia?

La Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, dicta el traslado de la mayoría de celebraciones a los lunes siguientes cuando caen en día de semana. Esto facilita la concentración de puentes y modifica el calendario de descanso laboral en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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