Por: Noticiero 90 minutos

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Cali presenta una oferta renovada de divulgación científica y entretenimiento cultural durante este mes, al actualizar los horarios y funciones de su planetario YAWA. Este espacio, que alberga el domo 360° más moderno de Colombia, enfoca su programación en involucrar al público con narraciones, misterios y fascinantes recorridos por el universo. Según información publicada por Noticiero 90 Minutos, el planetario YAWA ofrece una propuesta dirigida tanto a familias como a grupos de amigos y personas interesadas en disfrutar de una experiencia educativa y recreativa distinta. La programación especial estará disponible hasta el 16 de noviembre.

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El objetivo principal de la iniciativa es acercar la astronomía y las ciencias afines a todos los asistentes, valiéndose de proyecciones de alta calidad tecnológica. El itinerario ha sido diseñado para ajustarse a la disponibilidad del público, permitiendo el acceso tanto en jornadas entre semana como los fines de semana y días festivos. De acuerdo con la información de 90 Minutos, las funciones se han segmentado por horarios y días específicos: de martes a domingo y en días festivos, las proyecciones arrancan a las 4:00 PM con la función "De la Tierra al Universo", seguida de la función "Marte: El viaje definitivo" a las 6:00 PM. Adicionalmente, los sábados, domingos y festivos se suma una proyección a las 2:00 PM, titulada "Fronteras", complementando la oferta de la tarde.

Para facilitar el acceso a estos espectáculos, la boletería puede adquirirse de manera digital por medio del portal MasBoleteria.com o presencialmente, en la taquilla física del planetario. Todo aquel que quiera vivir esta experiencia inmersiva podrá hacer parte de la programación hasta la fecha límite, que será el 16 de noviembre. La Alcaldía de Cali, según la información entregada a los medios, es la encargada de promover y coordinar estos eventos, poniendo a disposición de los ciudadanos uno de los espacios de divulgación científica más avanzados del país.

Esta cartelera renovada impulsa la apropiación del conocimiento científico en la ciudad, poniendo en valor la importancia de la astronomía como herramienta formativa y de entretenimiento. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, YAWA refuerza su misión de conectar distintos públicos con el cosmos, presentando alternativas didácticas mediante tecnología avanzada de proyección.

¿Cuáles son los horarios de las proyecciones en el planetario YAWA de Cali?

Las proyecciones del planetario YAWA en Cali se llevan a cabo de martes a domingo y en días festivos. A las 4:00 PM se presenta la función "De la Tierra al Universo" y a las 6:00 PM, "Marte: El viaje definitivo". Sábados, domingos y festivos se suma una función a las 2:00 PM bajo el título "Fronteras", manteniendo las proyecciones de las 4:00 PM y 6:00 PM, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos.

¿Dónde se pueden comprar las boletas para el domo 360° del planetario YAWA?

Las boletas para asistir a las funciones del domo 360° del planetario YAWA se pueden adquirir a través del portal digital MasBoleteria.com o directamente en la taquilla física del establecimiento, según la información comunicada por Noticiero 90 Minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.