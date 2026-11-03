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Dos personas que llegaron a Colombia desde la República Democrática del Congo fueron diagnosticadas con malaria en el departamento del Valle del Cauca. Según la información reportada por las autoridades de salud y confirmada por el secretario de Salud Pública de Cali, Germán Escobar, ambos pacientes acudieron inicialmente a un centro asistencial en Palmira. En uno de los casos, la enfermedad presentó complicaciones severas, provocando el fallecimiento del paciente. El otro afectado fue trasladado a Cali, donde permanece bajo atención médica crítica.

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Frente a esta situación, las autoridades activaron de inmediato protocolos estrictos de vigilancia epidemiológica y descarte de enfermedades. Entre las medidas tomadas figura la evaluación por ébola, una práctica que, de acuerdo con los lineamientos del Instituto Nacional de Salud, se efectúa de forma estándar ante casos importados de países donde hay circulación de dicho virus. Sin embargo, los diagnósticos clínicos y de laboratorio confirman que la causa de la afectación en estos pacientes es malaria, recalcando que la referencia al ébola responde únicamente a protocolos de prevención. El secretario de Salud de Cali enfatizó que "es importante transmitirle tranquilidad a la ciudadanía. El diagnóstico confirmado en estos pacientes es malaria complicada. No tenemos un diagnóstico confirmado de ébola".

El Ministerio de Salud, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud (INS) y las autoridades locales del Valle del Cauca, Cali y Palmira, mantiene activa la vigilancia epidemiológica sobre un grupo de personas que han viajado recientemente desde la República Democrática del Congo. Esta vigilancia incluye no solo el seguimiento a los casos confirmados, sino también la evaluación y aislamiento de quienes estuvieron expuestos en el mismo contexto, siguiendo las recomendaciones nacionales.

La malaria es una enfermedad infecciosa ocasionada por el parásito Plasmodium y transmitida por la picadura de mosquitos del género Anopheles. No puede propagarse de persona a persona por contacto directo. Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran la fiebre alta, náuseas, vómito, diarrea, sudoración y escalofríos. Dependiendo de la severidad del caso, la malaria puede requerir hospitalización, sobre todo si se presentan complicaciones como anemia importante o dificultad respiratoria. Según explicó el secretario de Salud Pública de Cali, una detección y tratamiento oportunos son claves para reducir el riesgo de consecuencias fatales.

Las autoridades han reiterado que, por el momento, no hay alerta para la población, y recomiendan que cualquier información relevante sea consultada por canales oficiales. El seguimiento y el aislamiento se mantienen de acuerdo con los protocolos vigentes mientras avanzan los estudios y análisis correspondientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las autoridades mencionaron el ébola si los casos son de malaria importada?

La inclusión del ébola en el protocolo de investigación epidemiológica es una exigencia estándar cuando se presentan casos importados desde regiones donde existen brotes activos de esta enfermedad. Aunque los pacientes fueron diagnosticados con malaria, la mención al ébola responde únicamente a prácticas preventivas de salud pública, no porque existan indicios clínicos de esa infección.

¿Cuáles son los síntomas de la malaria y cuándo puede complicarse?

Los síntomas usuales de la malaria incluyen fiebre alta, náuseas, vómito, diarrea, sudoración y escalofríos. La enfermedad puede complicarse si se presentan anemia severa, dificultad para respirar o vómito persistente, situaciones en las que es necesario hospitalizar al paciente para recibir tratamiento médico especializado.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.