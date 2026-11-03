Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella emitió una circular a través del Departamento Administrativo de Presidencia, estableciendo lineamientos claros para el manejo del gasto público durante las celebraciones navideñas y de fin de año. Este documento, identificado como la circular externa número diez de 2026, está dirigido a altos funcionarios estatales, entre ellos ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes y representantes legales de entidades del sector central y descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional, según información de El Espectador.

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La circular establece seis directrices que buscan garantizar la austeridad y la racionalización en el gasto público durante estos festejos. El primer lineamiento exige restringir y racionalizar el uso de recursos públicos para la celebración de eventos de fin de año, incluyendo recepciones y banquetes, con el objetivo de que los presupuestos se concentren específicamente en el cumplimiento de las funciones institucionales.

En el segundo punto, se ordena evitar cualquier tipo de contratación o acuerdos que tengan como fin principal financiar fiestas o actividades de cierre de año con naturaleza esencialmente festiva. De esta manera, se busca impedir que los fondos estatales sean utilizados en gastos que no aporten directamente al funcionamiento de las entidades.

El tercer lineamiento enfatiza el carácter voluntario de las actividades celebratorias, especificando que no se debe obligar a los funcionarios ni contratistas a asistir o aportar económicamente para estos eventos. Se recomienda promover iniciativas que no impliquen un desembolso del presupuesto público ni interfieran con la prestación continua de los servicios estatales.

Por otro lado, el cuarto lineamiento insta a fortalecer los controles presupuestales, contractuales y administrativos, con el propósito de verificar que no se destinen recursos públicos a actividades festivas. El quinto solicita armonizar estas medidas de austeridad con las obligaciones legales y contractuales vigentes, así como con los programas de bienestar social ya existentes. Finalmente, el sexto alienta a los responsables del gasto a adoptar medidas administrativas de austeridad para las celebraciones mencionadas.

Sin embargo, el documento aclara que su contenido no introduce nuevas prohibiciones legales ni sustituye competencias de las entidades destinatarias. Tampoco modifica disposiciones legales, presupuestales o contractuales en vigor.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales lineamientos para la austeridad en las celebraciones navideñas estatales?

Los principales lineamientos, según la circular emitida por Abelardo de la Espriella, se centran en restringir el uso de recursos públicos para celebraciones festivas, prohibir contrataciones con ese fin, promover la voluntariedad en la participación, fortalecer controles presupuestales y contractuales, armonizar con obligaciones legales y fomentar medidas administrativas de austeridad, todo enfocado en proteger el presupuesto estatal.

¿La circular sobre austeridad en celebraciones navideñas modifica la ley o los contratos vigentes?

No, el documento es enfático en señalar que no crea nuevas prohibiciones legales ni modifica competencias o disposiciones legales, reglamentarias, presupuestales o contractuales ya existentes. Su función es orientar, pero no cambia el marco jurídico o los acuerdos previamente establecidos en las entidades.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.