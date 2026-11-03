Por: Portal Bogotá

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La localidad de Los Mártires, en el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, ha puesto en marcha una iniciativa para afrontar de manera anticipada los retos que representa la temporada navideña en el espacio público. Según lo reportado en la página oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el plan consiste en delimitar y organizar los espacios de trabajo de los vendedores informales, garantizando que sus actividades se desarrollen en un ambiente de respeto y con reglas claras.

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La implementación de este proyecto comenzó con una jornada de demarcación mediante la aplicación de pintura en la vía, una labor que fue liderada por la Alcaldía Local de Los Mártires bajo la orientación de la Secretaría Distrital de Gobierno y en conjunto con el Consejo Local de Vendedores Informales. De acuerdo con la información de la alcaldía mencionada, este procedimiento no solo significa marcar un lugar en el suelo, sino que representa un paso inicial relevante para modificar la dinámica comercial, reducir los conflictos por el uso del espacio público y proteger a quienes tienen una trayectoria permanente en la zona.

El contexto de la iniciativa radica en que durante diciembre el número de vendedores informales suele incrementarse por la llegada de quienes buscan aprovechar el alto flujo comercial típico de la temporada. Esto genera tensiones con los vendedores históricos, que pueden ver amenazados sus ingresos y que dependen de estos espacios para el sustento diario. El propósito de la demarcación es, entonces, procurar referentes claros que ayuden a organizar las actividades, minimizando el riesgo de enfrentamientos y velando por el equilibrio entre la necesidad de trabajo y el derecho al espacio de todos los ciudadanos, tal como lo subraya la administración distrital.

A su vez, el enfoque dialogado es un componente central del proceso. La participación activa de los representantes de los vendedores informales en la planeación y toma de decisiones busca consolidar acuerdos prácticos y justos. Se trata de construir un plan de contingencia basado en el respeto, la corresponsabilidad entre comunidad e instituciones y la orientación conjunta de la administración local, encabezada por el alcalde John Jader Suárez Delgado.

Esta acción concreta hace parte de “Navidad Mártires, un espacio de todos y para todos”, un proyecto impulsado en sintonía con la política del alcalde mayor Carlos Fernando Galán para avanzar hacia una Bogotá más incluyente y organizada. Así, la navidad en Los Mártires se proyecta como una oportunidad para reconocer el trabajo de los vendedores informales, fomentar la convivencia y compartir el territorio en condiciones de respeto y equidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la demarcación de espacios para vendedores informales en Los Mártires en Navidad?

La demarcación consiste en señalar con pintura áreas específicas en la vía pública que pueden ser ocupadas por vendedores informales con trayectoria en la localidad. Esta acción, liderada por la Alcaldía Local de Los Mártires y coordinada con la Secretaría Distrital de Gobierno y el Consejo Local de Vendedores Informales, busca evitar conflictos durante la alta demanda de la temporada y brindar mayor claridad en el uso del espacio público.

¿Qué estrategias promueve la Alcaldía de Los Mártires para prevenir conflictos en el espacio público durante diciembre?

La alcaldía prioriza el diálogo y la concertación mediante el trabajo conjunto con representantes de los vendedores informales. Parte del enfoque incluye la construcción de un plan de contingencia donde se busca establecer reglas claras, respetar los derechos de los trabajadores informales y garantizar el acompañamiento institucional, promoviendo así la convivencia y el equilibrio en la utilización del espacio público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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