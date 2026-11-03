Por: El Espectador

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Un hecho que sorprendió a la comunidad ocurrió en el centro de Bogotá, cuando las autoridades recibieron una alerta sobre un posible caso de homicidio dentro de un hotel ubicado en la carrera décima con calle 22, en el barrio La Alameda, cerca de la estación San Diego de TransMilenio. De acuerdo con la información conocida, la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron al lugar tras la notificación ciudadana y hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en el segundo piso del establecimiento. El hallazgo se produjo el lunes 2 de noviembre, hacia las 12:30 p. m.

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Según los detalles preliminares informados por las autoridades que atendieron la escena, la víctima sería un hombre de aproximadamente 33 años de edad. Sin embargo, hasta el momento no se ha divulgado su identidad ni han sido publicadas las causas oficiales de su muerte, pues estos datos se encuentran bajo investigación forense y judicial. Tras las primeras inspecciones realizadas por los uniformados de la Policía Metropolitana y el personal del CTI, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, institución encargada de establecer con precisión tanto la identificación plena de la víctima como las razones de su fallecimiento.

Al cierre del reporte, medios como El Espectador informaron que ni la Fiscalía ni la Policía han emitido comunicados oficiales donde se confirme que el caso corresponda a un homicidio o se ofrezcan detalles adicionales relacionados con la identidad del fallecido o posibles capturas. Por el momento, la investigación la lidera la Fiscalía, la cual examina los registros de las cámaras de seguridad ubicadas en el hotel y sus alrededores. Dichos videos serán clave para reconstruir los últimos movimientos antes del hallazgo y determinar quiénes ingresaron o salieron del establecimiento en el tiempo pertinente.

Pese a que circulan versiones periodísticas sobre móviles, nacionalidad de la víctima o participación de terceros, aún no hay información oficial que permita confirmar estas hipótesis. Hasta ahora, esos aspectos no han sido validados como hechos fehacientes en la investigación que adelantan las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué encontraron las autoridades en el hotel del barrio La Alameda de Bogotá?

En el centro de Bogotá, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en un hotel del barrio La Alameda. El descubrimiento fue hecho por la Policía y el CTI de la Fiscalía, luego de que la comunidad reportara un caso sospechoso que aún está bajo investigación. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni la causa precisa de muerte, de acuerdo con la información divulgada por El Espectador.

¿Qué avance tienen las investigaciones sobre el hombre hallado muerto en La Alameda?

Actualmente, la Fiscalía adelanta la revisión de las cámaras de seguridad internas y externas del hotel. Aunque existen hipótesis no confirmadas sobre la nacionalidad de la víctima o posibles móviles, las autoridades no han emitido una declaración oficial sobre el caso ni anunciado capturas relacionadas. La causa de muerte se encuentra en análisis por parte de Medicina Legal, según lo reportado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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