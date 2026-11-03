Por: Portal Bogotá

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Quienes tengan previsto movilizarse en Bogotá el miércoles 4 de noviembre de 2026 deben tener claro que estará vigente la restricción conocida como pico y placa para vehículos particulares. Esta medida, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), busca organizar y reducir el flujo vehicular en la capital durante jornadas de alta congestión. El pico y placa operará desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, una franja horaria extensa para quienes requieren desplazarse por diferentes zonas de la ciudad.

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De acuerdo con lo informado por la SDM, durante este miércoles podrán circular únicamente los vehículos cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0, teniendo en cuenta que la fecha corresponde a un día par. Esto deja fuera del tránsito a quienes poseen automotores con otras terminaciones de placa, quienes deberán dejar sus vehículos en el interior de sus domicilios o buscar opciones como el transporte público, taxis o vehículos compartidos.

Para quienes, por necesidades laborales o personales, no pueden prescindir de su carro, la Secretaría Distrital de Movilidad dispone de la opción llamada Pico y Placa Solidario. Esta alternativa permite a los conductores pagar para quedar exentos de la restricción y circular libremente por Bogotá durante la jornada. Según la información oficial de la entidad, el trámite solo puede hacerse a través de los canales digitales habilitados en el sitio web www.movilidadbogota.gov.co, donde los ciudadanos pueden consultar el procedimiento y efectuar el pago mediante el botón de Pagos Seguros en Línea (PSE). Se enfatiza que la SDM no cuenta con intermediarios ni autoriza otras páginas para este proceso, con el objetivo de evitar fraudes o engaños a usuarios desprevenidos.

La recomendación reiterada desde la Secretaría Distrital de Movilidad es no confiar en personas o portales no oficiales que prometen agendar u obtener el beneficio del Pico y Placa Solidario por vías distintas al portal web oficial. Este recordatorio se hace especialmente relevante debido al aumento de situaciones en las que conductores han sido víctimas de estafas al intentar acceder al beneficio desde páginas fraudulentas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué placas pueden circular con pico y placa en Bogotá el miércoles 4 de noviembre de 2026?

Según la información de la Secretaría Distrital de Movilidad, durante el miércoles 4 de noviembre de 2026, los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular en Bogotá, ya que es un día par dentro del calendario de la medida de pico y placa que opera para vehículos particulares.

¿Cómo funciona el pago del Pico y Placa Solidario en Bogotá y dónde se tramita?

Quienes buscan quedar exentos de la restricción de pico y placa en Bogotá pueden acceder al llamado Pico y Placa Solidario pagando el permiso a través de la plataforma digital oficial www.movilidadbogota.gov.co. El único medio de pago habilitado es el botón de Pagos Seguros en Línea (PSE) y la Secretaría Distrital de Movilidad recalca que no hay intermediarios ni se aceptan otros canales diferentes a los oficiales para este trámite.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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