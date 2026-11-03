Por: El Espectador

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Las exequias de Antonio Navarro Wolff, reconocida figura política colombiana, se realizaron en Bogotá el martes a partir de las 9:00 a.m., apenas dos días después de su fallecimiento ocurrido el domingo 1 de noviembre. Al homenaje asistieron familiares, amigos cercanos y políticos con quienes compartió trayectoria, todos reunidos en el Parque Cementerio Jardines del Recuerdo para recordar su legado de reconciliación y paz. Según El Espectador, fue el padre Francisco De Roux, exlíder de la Comisión de la Verdad y negociador de los Acuerdos de Paz de 2016, quien presidió el acto y evocó el talante conciliador de Navarro Wolff, resaltando su determinación de buscar la verdad y construir una Colombia en paz. De Roux recordó la decisión de Navarro como integrante de la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente que impulsó el proceso constitucional de 1991.

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La trayectoria de Navarro Wolff dio un giro definitivo tras su desmovilización: se convirtió en una de las principales figuras de la Alianza Democrática M19, el partido que emergió a raíz de ese proceso, y fue protagonista en la elaboración de la nueva constitución. Junto a Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa, lideró el proceso que renovó el marco legal del país, apostando por el diálogo político después de haber sido comandante de la guerrilla M-19. Su hijo, Alejandro Navarro, enfatizó en la ceremonia el compromiso de su padre con la paz y pidió perdón a quienes pudieran haberse sentido heridos por sus acciones, subrayando su calidad humana y autocrítica.

Durante el homenaje, la exsenadora María José Pizarro recordó cómo Navarro Wolff le entregó el sombrero de su padre, Carlos Pizarro, asesinado tras desmovilizarse y entrar a la vida civil. Navarro, entonces segundo comandante del M-19, asumió la dirección de la Alianza Democrática e insistió en que el grupo no debía retomar las armas, honrando la memoria de sus líderes caídos. El propio Navarro, en una entrevista con El Espectador, definió la constituyente como decisiva para el desarrollo de Colombia. Además, sobrevivió a un atentado en 1985 mientras coordinaba negociaciones de paz, lo que marcó su posterior entrega al activismo político y la negociación.

Camilo González Posso, presidente de Indepaz, lamentó la muerte de Navarro Wolff, detallando que el exsenador había sufrido un deterioro progresivo de su salud, especialmente en lo cardiaco y respiratorio. Las últimas apariciones públicas de Navarro Wolff estuvieron vinculadas con la Alianza Verde y la discusión sobre su participación en la “Alianza por la Vida”, apoyo electoral a Iván Cepeda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el papel de Antonio Navarro Wolff en la construcción de la paz en Colombia?

Navarro Wolff fue fundamental en la transición del M-19 de grupo armado a partido político, liderando junto a otros el proceso constituyente de 1991. Se destacó por su enfoque conciliador, su resistencia a la violencia y su empeño en fortalecer el diálogo como instrumento para transformar la vida política del país, de acuerdo con lo reportado por El Espectador.

¿Qué significa la Asamblea Nacional Constituyente en la historia política de Colombia?

La Asamblea Nacional Constituyente fue el espacio en el que se discutió y redactó la nueva constitución de 1991, marcando un antes y después en el desarrollo político y legal de Colombia. Dirigida por figuras como Navarro Wolff, esta asamblea permitió una apertura democrática y fue clave en la institucionalización de la paz, consolidando nuevas reglas para la convivencia nacional.

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