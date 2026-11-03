Un sismo de magnitud 2,4 se registró este martes 3 de noviembre de 2026 en el departamento del Tolima, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo como epicentro una zona cercana al municipio de Chaparral.

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De acuerdo con la información oficial, el temblor tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a 70 kilómetros. Esta característica indica que el evento se originó relativamente cerca de la superficie terrestre.

El reporte señala que el movimiento fue localizado en las coordenadas 3,87 grados de latitud y -75,66 grados de longitud. Además, el registro fue realizado mediante nueve estaciones de monitoreo y figura con estatus automático.

Entre los municipios más cercanos al epicentro se encuentran Roncesvalles, ubicado a 17 kilómetros; San Antonio, a 21 kilómetros, y Chaparral, a 26 kilómetros, todos en el departamento del Tolima.

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El evento fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano, entidad encargada de vigilar la actividad sísmica en el país.

Aunque su magnitud fue baja, el registro hace parte del monitoreo permanente que se realiza para identificar movimientos telúricos en las diferentes regiones de Colombia.

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