La madrugada de este lunes 28 de septiembre comenzó con un fuerte susto para miles de colombianos, luego de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportara un movimiento telúrico de magnitud 4,2 con epicentro en el departamento del Tolima. El sismo, que sacudió la tranquilidad de las primeras horas del día sobre las 3:39 a. m., tuvo un carácter superficial al registrar una profundidad menor a los 30 kilómetros, un factor clave que amplificó la percepción de las ondas sísmicas en varias regiones del territorio nacional.

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De acuerdo con el boletín actualizado emitido por la entidad técnica, las coordenadas geográficas situaron el epicentro exacto en la latitud 3.85 y longitud -75.65, ubicando el evento telúrico a unos 17 kilómetros del municipio de Roncesvalles y con influencia directa sobre la zona de Chaparral. Debido a su poca profundidad, el sacudión se propagó con rapidez hacia los departamentos vecinos y zonas del occidente del país.

Minutos después de que el SGC confirmara las características técnicas del temblor, las plataformas digitales y los canales oficiales de la entidad se inundaron de reportes ciudadanos. Cientos de usuarios acudieron a internet para indagar sobre la magnitud exacta y dejar constancia de cómo vivieron el fenómeno en sus lugares de residencia.

Los testimonios recopilados evidenciaron que el movimiento no solo se sintió con intensidad en el Tolima, sino que sacudió con claridad a diversas ciudades y capitales del Eje Cafetero y el occidente colombiano. Entre las localidades mencionadas por los ciudadanos sobresalieron Pereira, diferentes sectores de Armenia, Cali y otros municipios de la región. Las autoridades recordaron que estos reportes corresponden a percepciones subjetivas de intensidad y sirven como un mapa preliminar mientras los comités locales de gestión del riesgo evalúan posibles afectaciones en infraestructura.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.