Durante la tarde de este sábado 26 de septiembre se registraron cuatro sismos en Colombia. La mayoría fueron imperceptibles, pero uno sí fue reportado por habitantes de Cali.

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(Vea también: “¿Regresaron temblores del Chocó?”: preocupación por último sismo y novedad durante la noche)

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó cuatro movimientos telúricos entre las 12:48 p. m. y las 4:14 p. m., con epicentros en Chaparral, Tolima, e Istmina, Chocó.

El primero ocurrió a las 12:48 p. m., tuvo una magnitud de 3,4 y fue registrado con profundidad superficial en Chaparral. Menos de una hora después, a la 1:33 p. m., se presentó otro movimiento en el mismo municipio, esta vez de magnitud 3,0 y también superficial.

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A las 3:46 p. m. llegó el sismo que terminó siendo el más relevante de la jornada por su magnitud y por los reportes de personas que aseguraron haberlo sentido. El SGC informó que tuvo una magnitud de 4,0 y una profundidad de 46 kilómetros, con epicentro en Istmina, Chocó.

Aunque un sismo de esa magnitud no necesariamente es percibido por todas las personas, varios ciudadanos utilizaron el sistema de reporte del Servicio Geológico para contar que sí sintieron el movimiento en algunos puntos de Cali y Yumbo, especialmente quienes se encontraban en edificios altos.

“Se sintió en Ciudad Guabinas – Yumbo, piso 9”, reportó una persona. Otro usuario indicó: “Se sintió en Cali, piso 5”, mientras que un tercer reporte señaló que el movimiento fue percibido “en La Buitrera, Yumbo”. También hubo un reporte desde el norte de Cali, nuevamente desde un quinto piso.

Finalmente, a las 4:14 p. m., el SGC registró otro sismo de magnitud 3,0 en Chaparral, con profundidad superficial.

Así, aunque los cuatro movimientos quedaron registrados por la Red Sismológica Nacional, el de Istmina fue el que tuvo mayor magnitud y concentró los reportes ciudadanos de percepción en el Valle del Cauca.

La actividad no resulta aislada. El SGC ha informado durante septiembre sobre una actividad sísmica destacada en Tolima y Chocó. En el caso de Chocó, la entidad ha identificado un enjambre sísmico en inmediaciones de Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan, con más de 1.500 eventos registrados hasta el 25 de septiembre y 29 de ellos con magnitudes iguales o superiores a 4,0.

Por ahora, los reportes de este sábado corresponden a los registros sísmicos entregados por el SGC y a los testimonios ciudadanos enviados a su plataforma. La percepción de un sismo puede variar dependiendo de factores como la ubicación, la profundidad del movimiento y las características de la edificación.

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