Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ilder Andrés González Castañeda, un joven de 17 años, perdió la vida el sábado 26 de septiembre, tan solo cuatro días después de sufrir un grave accidente de tránsito en la Variante de Ibagué. El siniestro, ocurrido en inmediaciones del barrio Uribe en la vía hacia Cajamarca, dejó una profunda huella en su familia y la comunidad de la región. La cadena de acontecimientos comenzó el martes anterior, cuando resultó severamente herido y fue trasladado de inmediato al Hospital Federico Lleras Acosta, sede La Francia, donde ingresó con un diagnóstico complejo.

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De acuerdo con la información del hospital, Ilder Andrés permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la gravedad de sus lesiones. El 23 de septiembre, la institución informó que el joven presentaba un cuadro de politraumatismo, es decir, lesiones graves ocurridas en diferentes partes del cuerpo como resultado del fuerte impacto. Por esta razón, era atendido bajo estricta vigilancia médica y mantenía un pronóstico reservado. Lamentablemente, su estado no presentó mejoría y, según reportó el hospital, el fallecimiento de Ilder Andrés se confirmó hacia las 3:22 de la tarde.

El siniestro no solo cobró la vida de Ilder Andrés, sino que también tuvo otra consecuencia trágica para su familia. Luis Ángel Duque Castañeda, quien era su primo y estuvo involucrado en el mismo accidente, perdió la vida inicialmente tras el choque de septiembre. De esta manera, la tragedia deja como resultado dos víctimas mortales, ambas jóvenes y familiares directos, lo que ha generado un fuerte impacto entre los allegados y conocidos de los adolescentes.

Este accidente vuelve a poner en evidencia las difíciles circunstancias que rodean a quienes enfrentan eventos tan lamentables en las vías, especialmente cuando afectan a menores de edad de una misma familia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el politraumatismo y cómo afecta a las víctimas de accidentes de tránsito?

El politraumatismo se refiere a la situación clínica en la que una persona presenta lesiones graves en varias partes de su cuerpo, como consecuencia de un impacto severo, común en accidentes de tránsito. Según el Hospital Federico Lleras Acosta, Ilder Andrés sufrió este tipo de lesiones, lo que agravó su estado de salud y requirió atención especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

¿Quiénes eran las víctimas mortales del accidente en la Variante de Ibagué?

Las dos víctimas fatales del accidente ocurrido en la Variante de Ibagué fueron Ilder Andrés González Castañeda y su primo, Luis Ángel Duque Castañeda. Ambos adolescentes estuvieron relacionados directamente con el siniestro vial y, desafortunadamente, sus muertes afectaron profundamente a su familia y al entorno comunitario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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