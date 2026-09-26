Por: EL PILON SA

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Un hecho de violencia sacudió este sábado 26 de septiembre la zona rural de Chimichagua, Cesar: Héctor López Ortega, de 45 años, fue asesinado con arma de fuego mientras transitaba en motocicleta por la vía que une este municipio con El Banco, Magdalena. De acuerdo con las autoridades, el ataque se registró aproximadamente a las 11:00 a. m., específicamente en inmediaciones de la vereda La Estación, un sector localizado a varios kilómetros del casco urbano. La víctima fue interceptada por dos hombres que también se movilizaban en motocicleta, quienes, tras acercarse a la entrada de la vereda La Unión, le dispararon en repetidas oportunidades.

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Luego del ataque, los agresores escaparon del lugar, dejando tendido a López Ortega. Habitantes de la zona, alertados por los disparos y la presencia de la víctima, informaron a las autoridades, que acudieron rápidamente para comenzar las diligencias judiciales necesarias tras el homicidio. Personal de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) llevó a cabo la inspección técnica al cadáver y recogió pruebas que serán clave para esclarecer lo sucedido.

En medio de la confusión inicial, circularon versiones en redes sociales que ubicaban el crimen en el municipio de Manaure, Cesar, pero estas fueron descartadas por los organismos de seguridad tras verificar que los hechos ocurrieron en jurisdicción de Chimichagua, exactamente en el sector ya mencionado. Este aspecto fue aclarado por las autoridades, buscando evitar confusiones en la investigación y en la opinión pública.

Durante las primeras verificaciones, las autoridades identificaron que Héctor López Ortega presenta antecedentes como indiciado por los delitos de homicidio y favorecimiento de contrabando. No obstante, los investigadores advirtieron que estos datos solo corresponden a los registros iniciales y deben ser corroborados dentro del proceso. Aclaran, además, que estos antecedentes no determinan necesariamente el móvil del asesinato, por lo que la investigación se encuentra abierta a diferentes hipótesis.

El caso es adelantado de manera conjunta por la Sijín y la Fiscalía General de la Nación, que pretenden no solo identificar y capturar a los responsables materiales del ataque, sino también esclarecer los móviles detrás de este nuevo episodio de violencia en la región.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Héctor López Ortega en Chimichagua, Cesar?

Las autoridades informaron que Héctor López Ortega fue interceptado por dos hombres en motocicleta mientras transitaba por la vía Chimichagua-El Banco. Los agresores se acercaron a él en la entrada de la vereda La Unión y lo atacaron a tiros, huyendo de inmediato tras el crimen.

¿Qué antecedentes tenía la víctima Héctor López Ortega y cómo influye esto en la investigación?

Héctor López Ortega tenía anotaciones como indiciado por homicidio y favorecimiento de contrabando, según los registros conocidos por las autoridades. Sin embargo, los encargados de la investigación destacan que estos antecedentes solo representan líneas de investigación y no definen por sí solas el motivo del crimen.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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