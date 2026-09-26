Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Chaparral, municipio del departamento del Tolima, se encuentra muy cerca de superar una cifra significativa en materia de actividad sísmica, tras una creciente serie de temblores iniciada durante la madrugada del domingo 20 de septiembre de 2026. El más reciente reporte de la Gobernación del Tolima establece que, hasta el sábado 26 de septiembre, se habían presentado en la región un total de 924 sismos, lo que evidencia la magnitud del fenómeno que está experimentando la zona en la última semana. De ese acumulado, 891 movimientos corresponden únicamente a Chaparral, mientras que los demás municipios han registrado cifras mucho menores: San Antonio con 18 sismos, y Prado, Roncesvalles y Rioblanco con dos eventos cada uno. Otros municipios han manifestado entre uno y dos movimientos, según detalla el boletín oficial.

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Los datos informados indican que las magnitudes de los temblores en Chaparral han oscilado entre 2.0 y 4.5, un rango que, aunque moderado, resulta inusual por su frecuencia y concentración. Todo este patrón sísmico es clasificado como “superficial”, término que hace referencia a eventos cuyo origen tectónico se encuentra cerca de la superficie terrestre, lo cual puede incrementar su percepción en las zonas afectadas.

Esta secuencia de temblores inició específicamente a las 3:27 a. m. del 20 de septiembre. Para la tarde del 21 de septiembre, el Servicio Geológico Colombiano ya había alertado sobre más de 130 movimientos únicamente en Chaparral, lo que evidenciaba desde el inicio la intensidad del fenómeno. Dicha cifra ha ido aumentando hasta alcanzar el reporte más reciente, en el que Chaparral solo necesitaba 109 eventos adicionales para llegar al registro de 1.000 sismos.

Ante la magnitud y la continuidad de este fenómeno, las autoridades departamentales han enfocado sus esfuerzos en el monitoreo continuo de Chaparral y las localidades cercanas, velando por la seguridad de sus habitantes y el seguimiento técnico de la actividad. La Gobernación del Tolima mantiene la vigilancia, respaldada en los reportes y análisis suministrados por el Servicio Geológico Colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos sismos se han registrado en Chaparral desde el 20 de septiembre de 2026?

De acuerdo con la Gobernación del Tolima, Chaparral ha experimentado 891 sismos desde el inicio de la secuencia, el 20 de septiembre de 2026, hasta el sábado 26 de septiembre del mismo año, quedando cerca de alcanzar el registro de 1.000 movimientos.

¿Qué significa que los sismos en Chaparral sean clasificados como superficiales?

La clasificación de los sismos como “superficiales” indica que el origen de estos movimientos telúricos se encuentra cerca de la superficie terrestre, lo que suele hacer que sean más perceptibles para la población local, aun cuando su magnitud no sea muy elevada.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

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