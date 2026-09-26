La actividad sísmica que atraviesa a Chaparral, Tolima, comenzó a modificar las rutinas de sus habitantes. Durante varios días, los movimientos de tierra se repitieron con tanta frecuencia que algunas familias decidieron pasar la noche fuera de sus viviendas por temor a que ocurriera una sacudida de mayor intensidad.

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El municipio acumula más de 700 eventos sísmicos en cuatro días, según el seguimiento del Servicio Geológico Colombiano (SGC). La concentración de movimientos mantiene a la población pendiente de cada nueva alerta y convirtió el descanso nocturno en uno de los momentos de mayor preocupación para algunas familias.

El alcalde de Chaparral, Helver González Mora, reconoció que la situación también está teniendo efectos sobre la comunidad. Según explicó, el temor y la incertidumbre se han extendido entre los habitantes, quienes permanecen atentos ante la posibilidad de nuevos movimientos.

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“La gente no puede dormir, la gente no puede concentrarse; hay días en que cada cinco minutos, cada diez minutos, cada 15 minutos tiembla. Nunca en la vida de nosotros había habido una situación así”, indicó el mandatario local, según informó Semana.

Familias de Chaparral cambiaron su rutina por los temblores

El temor no se limita a quienes viven en edificaciones antiguas. Algunas familias optaron por instalarse temporalmente en espacios abiertos durante la noche, mientras otros habitantes permanecen fuera de sus casas durante los momentos de mayor actividad.

La situación también llegó a las instituciones educativas. Algunos estudiantes pasaron a recibir clases de manera virtual, una medida que permite reducir la exposición mientras las autoridades mantienen el seguimiento de la actividad sísmica.

En sectores rurales, la preocupación tiene características particulares. San José de las Hermosas, en el cañón de las Hermosas, concentra comunidades campesinas e indígenas ubicadas en una zona montañosa de fuertes pendientes, entre ellas cinco comunidades pijao.

¿Qué están haciendo las autoridades en Chaparral?

La sutuación también llevó a tomar medidas en algunas instalaciones públicas. La administración municipal comenzó a trasladar dependencias que funcionaban en un edificio de cuatro pisos y unos 50 años de antigüedad hacia otros espacios, entre ellos el Centro de Servicios Integrados, la Casa de la Cultura, la Casa de la Mujer y la Casa de Justicia.

El SGC mantiene seis instrumentos de monitoreo en la zona para seguir la evolución de los movimientos y recopilar información sobre la secuencia sísmica. La entidad continúa con el seguimiento técnico mientras se mantiene la actividad.

Por su parte, la Alcaldía utiliza sus canales oficiales para entregar información a los habitantes sobre rutas de evacuación, lugares de permanencia temporal y recomendaciones para preparar un kit de emergencia.

La administración también adoptó medidas preventivas en algunas de sus instalaciones y mantiene comunicación con la población, en un escenario que continúa bajo observación de las autoridades locales y del SGC.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.