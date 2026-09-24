El Servicio Geológico Colombiano (SGC) entregó este jueves una nueva actualización sobre la actividad sísmica registrada en Chaparral, Tolima, donde se presenta una secuencia de movimientos que comenzó el pasado 20 de septiembre.

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(Vea también: “Bastante movido”: nuevo temblor fue reportado en Chaparral en la tarde de este jueves)

Según el reporte, hasta la publicación del boletín se habían registrado al menos 661 sismos con magnitudes iguales o superiores a 2,0.

De ese total, 19 movimientos tuvieron magnitudes de 4,0 o superiores, mientras que el de mayor magnitud alcanzó 4,5 y ocurrió el 23 de septiembre a las 3:09 de la tarde.

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El SGC señaló que los movimientos de esta secuencia tienen profundidades menores a 30 kilómetros, características que corresponden a lo que la entidad denomina sismicidad cortical.

Dos sismos de magnitud 4,1 se sintieron este jueves

La actividad sísmica continuó durante este jueves 24 de septiembre, con dos movimientos que alcanzaron magnitud 4,1. El primero se registró a las 11:46 de la mañana y el segundo a las 12:14 del mediodía.

Según el SGC, cada uno de estos eventos recibió más de 700 reportes ciudadanos a través de la plataforma habilitada para informar si una persona sintió un sismo.

La intensidad máxima reportada para ambos movimientos fue de 5, correspondiente a los municipios de Chaparral, Ortega y San Antonio, en Tolima. Desde el comienzo de la secuencia, el SGC ha recibido más de 12.000 reportes correspondientes a 379 sismos con magnitudes entre 2,0 y 4,5.

La intensidad máxima registrada en esos reportes ha estado entre 2, que corresponde a un movimiento apenas sentido, y 5, descrito como sentido fuertemente.

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