Tres temblores fueron reportados en Colombia durante la noche de este jueves 24 de septiembre, con epicentros en Chaparral, Tolima, e Istmina, Chocó, según los boletines actualizados del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
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El primer movimiento ocurrió a las 7:37 p. m., con una magnitud de 4,1 y una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima.
Veinte minutos después, a las 7:57 p. m., otro sismo fue registrado en Istmina, Chocó. Este movimiento alcanzó una magnitud de 4,0 y tuvo una profundidad de 37 kilómetros, por lo que se trató de un evento de mayor profundidad que los dos registrados en Chaparral.
La secuencia continuó a las 8:18 p. m., cuando el SGC reportó un nuevo temblor con referencia en Chaparral. Este último tuvo una magnitud de 3,0 y también fue catalogado como superficial.
En total, los tres movimientos sísmicos ocurrieron en un periodo de 41 minutos, aunque corresponden a eventos registrados en dos zonas diferentes del país.
Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños
Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.
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