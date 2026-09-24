Tres temblores fueron reportados en Colombia durante la noche de este jueves 24 de septiembre, con epicentros en Chaparral, Tolima, e Istmina, Chocó, según los boletines actualizados del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El primer movimiento ocurrió a las 7:37 p. m., con una magnitud de 4,1 y una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima.

Veinte minutos después, a las 7:57 p. m., otro sismo fue registrado en Istmina, Chocó. Este movimiento alcanzó una magnitud de 4,0 y tuvo una profundidad de 37 kilómetros, por lo que se trató de un evento de mayor profundidad que los dos registrados en Chaparral.

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La secuencia continuó a las 8:18 p. m., cuando el SGC reportó un nuevo temblor con referencia en Chaparral. Este último tuvo una magnitud de 3,0 y también fue catalogado como superficial.

En total, los tres movimientos sísmicos ocurrieron en un periodo de 41 minutos, aunque corresponden a eventos registrados en dos zonas diferentes del país.

Dónde se sintió el temblor de magnitud 4,1 El movimiento registrado a las 7:37 p. m. fue percibido en diferentes puntos del país. Entre los lugares mencionados por ciudadanos aparecen Bogotá, Calarcá, Dosquebradas, Pereira, Ibagué, Armenia, Girardot, Caicedonia y Chaparral. En Bogotá, una persona señaló que lo sintió de manera suave, pero durante un tiempo prolongado, mientras se encontraba en un cuarto piso del sector de Teusaquillo. En Calarcá, Quindío, otro reporte describió el movimiento como fuerte. También hubo reportes desde Dosquebradas, Pereira, Ibagué, Armenia, Girardot, Caicedonia y Chaparral. Ciudadanos describieron el sismo como fuerte y largo La duración y la intensidad percibida fueron algunos de los aspectos que más llamaron la atención entre quienes reportaron el movimiento. Una de las reacciones lo describió como “durísimo y largo” y expresó preocupación por la frecuencia de los sismos registrados recientemente. Otro ciudadano resumió su experiencia con una frase más breve: “En Calarcá (Quindío) se sintió fuerte”, mientras que desde Girardot también señalaron que el movimiento se sintió con fuerza. Estos testimonios corresponden a percepciones ciudadanas y no sustituyen la información técnica del Servicio Geológico Colombiano sobre la magnitud y profundidad del evento.

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Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.