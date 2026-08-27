Colombia registra actividad sísmica de manera constante debido a su ubicación geográfica y a la interacción de varias placas tectónicas. Sin embargo, la amenaza no es igual en todo el territorio y existen regiones con una menor exposición frente a estos fenómenos.

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De acuerdo con la información citada por La Kalle a partir de los análisis del Servicio Geológico Colombiano (SGC), las zonas de la Orinoquía y la Amazonía presentan una amenaza sísmica menor en comparación con otras regiones del país.

Esta diferencia está relacionada, entre otros factores, con las características geológicas del territorio. La amenaza sísmica depende de la ubicación frente a las fuentes que pueden producir terremotos y de las condiciones del terreno, por lo que un mismo movimiento puede tener efectos diferentes dependiendo de dónde ocurra.

¿Qué departamentos tienen mayor amenaza sísmica en Colombia?

El panorama cambia en buena parte de la región Pacífica y Andina, donde se concentran varios de los departamentos con mayor amenaza sísmica. En esta clasificación aparecen Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Risaralda, Caldas, Quindío, Tolima, Huila, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander y Meta.

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También existen territorios ubicados en una categoría intermedia, entre ellos Antioquia, Córdoba, Sucre, La Guajira y Magdalena, según la información divulgada en la publicación. La clasificación permite entender que el riesgo no se distribuye de manera uniforme en Colombia.

La menor amenaza sísmica de una región no significa que allí sea imposible que ocurra un temblor ni que sus habitantes estén completamente protegidos frente a un terremoto. La ubicación, las características de las construcciones y las condiciones particulares del terreno también influyen en las consecuencias de un evento.

Por esa razón, el SGC mantiene sistemas de monitoreo en diferentes zonas del país para estudiar la actividad sísmica y mejorar el conocimiento sobre estos fenómenos. La prevención y el cumplimiento de las normas de construcción siguen siendo fundamentales incluso en territorios con menor amenaza.

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