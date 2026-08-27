Salir del país por una sanción migratoria no es lo mismo en todos los casos. Migración Colombia informó que en los primeros meses de 2026 se aplicaron 310 medidas administrativas contra extranjeros, entre deportaciones y expulsiones. La diferencia está en la gravedad de la conducta y en el riesgo que represente para el país.

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De esas medidas, 157 correspondieron a deportaciones. Esta sanción está relacionada, principalmente, con infracciones de las normas migratorias durante la entrada, permanencia o salida de Colombia. En estos casos, la autoridad puede ordenar el retorno del extranjero a su país de origen y establecer una prohibición temporal para volver.

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¿Qué situaciones pueden llevar a una deportación o expulsión?

Representar un riesgo para la seguridad del país.

Presentar pasaportes, visas o documentos alterados o fraudulentos.

Incumplir las leyes de extranjería.

Desarrollar actividades que no estén autorizadas por el permiso de ingreso.

Tener una orden de expulsión judicial o alertas de Interpol u otras autoridades extranjeras.

Las deportaciones estuvieron concentradas especialmente en regiones como Nariño, Oriente, Atlántico, Eje Cafetero y Antioquia, además de la Regional Andina, que comprende Bogotá, Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Caquetá y Huila. Las cifras muestran que las irregularidades migratorias fueron un factor central en estas decisiones.

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Las otras 153 medidas fueron expulsiones, una figura de mayor severidad. Esta sanción puede recaer sobre extranjeros considerados una amenaza para la seguridad nacional, la salud pública, el orden o la convivencia ciudadana. También puede aplicarse por solicitudes de gobiernos extranjeros, requerimientos de Interpol o por mandato de un juez de la República.

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Hay otra diferencia clave. La deportación puede incluir una prohibición de ingreso a Colombia de seis meses hasta 10 años, y el afectado cuenta con mecanismos legales para controvertir la decisión. La expulsión, en cambio, implica una prohibición de reingreso no inferior a cinco años y tiene un alcance más severo.

Finalmente, quien haya sido expulsado y pretenda regresar después de cumplir el periodo de prohibición deberá tramitar obligatoriamente una visa ante un consulado colombiano. Por eso, para los extranjeros que permanecen en el país, cumplir las condiciones de su permiso migratorio y mantener documentos válidos resulta fundamental para evitar sanciones y evitar complicaciones en futuros trámites migratorios.

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